Товары первой необходимости — на сколько вырастут цены в случае блэкаута

Если зима снова принесет масштабные отключения электроэнергии, вызванные вражескими обстрелами, украинцам стоит готовиться к возможному росту цен на товары первой необходимости. Даже кратковременный дефицит света способен повлиять на рынок так же, как это было в прошлом году — когда батарейки, повербанки и свечи раскупались мгновенно, а их стоимость росла чуть ли не ежедневно.

Об этом экономист Владимир Чиж рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

По мнению эксперта, кроме продуктов питания, в ближайшее время могут подорожать и другие товары повседневного потребления. В частности, речь идет о батарейках, свечах, повербанках, газовых горелках, термосах и фонариках — их стоимость может вырасти на 10-15%.

"Вспомните, как это было прошлой зимой: батарейки были дефицитным товаром, стоили дорого и раскупались очень быстро. Пока что, насколько я знаю, ситуация по товарам первой необходимости, стабильная. Однако достаточно нескольких длительных отключений — и цены сразу поползут вверх", — отметил он.

В то же время Чиж подчеркнул, что повторения масштабного дефицита, подобного тому, что наблюдался в начале полномасштабного вторжения, не ожидается. Ведь и бизнес, и потребители уже усвоили уроки прошлого года, поэтому крупные торговые сети заранее формируют дополнительные запасы, поэтому основные товары есть в наличии.

"Однако рынок реагирует очень быстро: если возникнет ажиотаж, цены могут вырасти еще на 20-30%", — добавил экономист.

Как изменятся цены на продукты в случае блэкаута

Владимир Чиж пояснил, что наиболее чувствительными к энергетическим колебаниям являются мясо, молочные продукты, замороженные товары и хлебобулочные изделия, поскольку для их производства и хранения требуется постоянное электроснабжение.

"Если блэкауты станут регулярным явлением, то производители могут повысить цены на 10-20% буквально за несколько недель", — добавил он.

Главной причиной подорожания эксперт назвал рост затрат бизнеса на хранение, транспортировку и производство продукции в случае длительного отключения света.

