Графики отключений возвращаются — каким повербанком зарядить телефон и ноутбук

Девушка с ноутбуком. Фото: Pexels

Россия усилила атаки по объектам критической инфраструктуры осенью 2025 года, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. Учитывая потенциальное введение графиков отключений электроэнергии не помешает запастись мощным повербанком. Так будет возможность остаться на связи во время блэкаута.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят мощные повербанки в октябре 2025 года.

Какую модель повербанка выбрать

Если позволяют финансовые возможности, рекомендуем купить устройство, которое сможет заряжать и мобильные телефоны, и ноутбуки. Ведь многие украинцы работают дистанционно, поэтому отсутствие света негативно отразится на профессиональной деятельности. Одним из повербанков для таких целей является Baseus Amblight Digital Display Quick Charge на 30 000 mAh.

Максимальная мощность модели составляет 65 Вт, чего хватит на питание смартфонов, планшетов и ноутбуков. С этим помогут четыре разъема USB Type-A, два USB Type-C и один micro-USB (есть функция быстрой зарядки). Стоимость в онлайн-магазинах колеблется от 2 099 до 4 499 грн.

Повербанк от Baseus. Фото: скриншот

Альтернативным вариантом для покупателей является повербанк ZMI No. 20 Model 25 000 mAh 210W Backup Battery. Как понятно из названия, емкость аккумулятора составляет 25 000 мАч, а максимальная мощность — 210 Вт. Правда, это суммарное значение при одновременной работе всех портов, которых предусмотрено три, а не для одного разъема.

Во всяком случае, устройство способно зарядить телефон и ноутбук. Оно характеризуется компактностью, небольшим весом и высокими показателями мощности. Средняя цена находится в диапазоне 3 362-3 999 грн по состоянию на начало октября.

Повербанк от ZMI. Фото: скриншот

Чтобы сэкономить бюджет, но не пожертвовать эффективностью, можно приобрести повербанк Xiaomi Mi 50w с емкостью аккумулятора 20 000 mAh. Он прекрасно подходит для зарядки смартфонов, но способен питать ноутбуки, которым нужно не более 40 Вт. Поэтому следует учитывать этот нюанс при выборе модели. Стоимость начинается от 1 349 грн и доходит до 3 379 грн.

Повербанк от Xiaomi. Фото: скриншот

Какой генератор купить в октябре

Ранее мы рассказывали, какие модели бензиновых генераторов для дома могут купить украинцы с бюджетом до 10 000 грн. Среди мощных устройств выделяют:

Huttenberg H8500W за 9 399 грн;

Konner&Sohnen BASIC KSB 2800A за 9 000 грн;

Keman KM-4000-H за 5 000 грн.

Объем топливного бака одинаковый — 15 литров (но расход может варьироваться, как и время автономной работы). Эти генераторы подходят для питания квартиры или небольшого частного дома. От них работает бытовая техника, в том числе телевизоры, холодильники, насосы и пр. Покупателям стоит обратить внимание на уровень громкости, поскольку некоторые модели производят больше шума, чем другие.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мэр Луцка Игорь Полищук призвал горожан готовиться к возможным блэкаутам и сделать запасы продовольствия. В случае отключений света в школах будут действовать пункты обогрева с генераторами и доступом к воде.

Также мы писали, что из-за ударов России по объектам критической инфраструктуры в Черниговской области пришлось ввести графики отключения электроэнергии. Еще в двух регионах графики обновили на случай проблем.