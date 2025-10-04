Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарядить і телефон, і ноутбук — яка ціна потужних повербанків

Зарядить і телефон, і ноутбук — яка ціна потужних повербанків

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 15:10
Графіки відключень повертаються — яким повербанком зарядити телефон і ноутбук
Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Росія посилила атаки по об’єктах критичної інфраструктури восени 2025 року, намагаючись залишити українців без світла і тепла. З огляду на потенційне запровадження графіків відключень електроенергії не завадить запастися потужним повербанком. Так буде змога залишитися на зв’язку під час блекауту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують потужні повербанки в жовтні 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Яку модель повербанку вибрати

Якщо дозволяють фінансові можливості, рекомендуємо купити пристрій, що зможе заряджати і мобільні телефони, і ноутбуки. Адже чимало українців працюють дистанційно, тож відсутність світла негативно відобразиться на професійній діяльності. Одним із повербанків для таких цілей є Baseus Amblight Digital Display Quick Charge на 30 000 mAh.

Максимальна потужність моделі становить 65 Вт, чого вистачить на живлення смартфонів, планшетів і ноутбуків. З цим допоможуть чотири роз’єми USB Type-A, два USB Type-C і один micro-USB (є функція швидкої зарядки). Вартість в онлайн-магазинах коливається від 2 099 до 4 499 грн.

Зарядить і телефон, і ноутбук — яка ціна потужних повербанків - фото 1
Повербанк від Baseus. Фото: скриншот

Альтернативним варіантом для покупців є повербанк ZMI No. 20 Model 25 000 mAh 210W Backup Battery. Як зрозуміло з назви, ємність акумулятора становить 25 000 мАг, а максимальна потужність — 210 Вт. Щоправда, це сумарне значення при одночасній роботі всіх портів, яких передбачено три, а не для одного роз'єму.

У всякому разі, пристрій здатен зарядити телефон і ноутбук. Він характеризується компактністю, невеликою вагою і високими показниками потужності. Середня ціна перебуває в діапазоні 3 362-3 999 грн станом на початок жовтня.

Зарядить і телефон, і ноутбук — яка ціна потужних повербанків - фото 2
Повербанк від ZMI. Фото: скриншот

Щоб зекономити бюджет, але не пожертвувати ефективністю, можна придбати повербанк Xiaomi Mi 50w з ємністю акумулятора 20 000 mAh. Він чудово підходить для зарядки смартфонів, але здатен живити ноутбуки, яким потрібно не більш як 40 Вт. Тому слід зважати на цей нюанс при виборі моделі. Вартість починається від 1 349 грн і доходить до 3 379 грн.

Зарядить і телефон, і ноутбук — яка ціна потужних повербанків - фото 3
Повербанк від Xiaomi. Фото: скриншот

Який генератор купити в жовтні

Раніше ми розповідали, які моделі бензинових генераторів для дому можуть купити українці з бюджетом до 10 000 грн. Серед потужних пристроїв виділяють:

  • Huttenberg H8500W за 9 399 грн;
  • Konner&Sohnen BASIC KSB 2800A за 9 000 грн;
  • Keman KM-4000-H за 5 000 грн.

Об’єм паливного баку однаковий — 15 літрів (але витрати можуть варіюватися, як і час автономної роботи). Ці генератори підходять для живлення квартири або невеликого приватного будинку. Від них працює побутова техніка, зокрема телевізори, холодильники, насоси тощо. Покупцям варто звернути увагу на рівень гучності, оскільки деякі моделі виробляють більше шуму, ніж інші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук закликав містян готуватися до можливих блекаутів і зробити запаси продовольства. У разі відключень світла у школах діятимуть пункти обігріву з генераторами та доступом до води.

Також ми писали, що через удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури в Чернігівській області довелося запровадити графіки відключення електроенергії. Ще в двох регіонах графіки оновили на випадок проблем.

ціни відключення світла графіки відключень світла зарядний пристрій повербанк
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації