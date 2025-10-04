Графіки відключень повертаються — яким повербанком зарядити телефон і ноутбук

Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Росія посилила атаки по об’єктах критичної інфраструктури восени 2025 року, намагаючись залишити українців без світла і тепла. З огляду на потенційне запровадження графіків відключень електроенергії не завадить запастися потужним повербанком. Так буде змога залишитися на зв’язку під час блекауту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують потужні повербанки в жовтні 2025 року.

Яку модель повербанку вибрати

Якщо дозволяють фінансові можливості, рекомендуємо купити пристрій, що зможе заряджати і мобільні телефони, і ноутбуки. Адже чимало українців працюють дистанційно, тож відсутність світла негативно відобразиться на професійній діяльності. Одним із повербанків для таких цілей є Baseus Amblight Digital Display Quick Charge на 30 000 mAh.

Максимальна потужність моделі становить 65 Вт, чого вистачить на живлення смартфонів, планшетів і ноутбуків. З цим допоможуть чотири роз’єми USB Type-A, два USB Type-C і один micro-USB (є функція швидкої зарядки). Вартість в онлайн-магазинах коливається від 2 099 до 4 499 грн.

Повербанк від Baseus. Фото: скриншот

Альтернативним варіантом для покупців є повербанк ZMI No. 20 Model 25 000 mAh 210W Backup Battery. Як зрозуміло з назви, ємність акумулятора становить 25 000 мАг, а максимальна потужність — 210 Вт. Щоправда, це сумарне значення при одночасній роботі всіх портів, яких передбачено три, а не для одного роз'єму.

У всякому разі, пристрій здатен зарядити телефон і ноутбук. Він характеризується компактністю, невеликою вагою і високими показниками потужності. Середня ціна перебуває в діапазоні 3 362-3 999 грн станом на початок жовтня.

Повербанк від ZMI. Фото: скриншот

Щоб зекономити бюджет, але не пожертвувати ефективністю, можна придбати повербанк Xiaomi Mi 50w з ємністю акумулятора 20 000 mAh. Він чудово підходить для зарядки смартфонів, але здатен живити ноутбуки, яким потрібно не більш як 40 Вт. Тому слід зважати на цей нюанс при виборі моделі. Вартість починається від 1 349 грн і доходить до 3 379 грн.

Повербанк від Xiaomi. Фото: скриншот

Який генератор купити в жовтні

Раніше ми розповідали, які моделі бензинових генераторів для дому можуть купити українці з бюджетом до 10 000 грн. Серед потужних пристроїв виділяють:

Huttenberg H8500W за 9 399 грн;

Konner&Sohnen BASIC KSB 2800A за 9 000 грн;

Keman KM-4000-H за 5 000 грн.

Об’єм паливного баку однаковий — 15 літрів (але витрати можуть варіюватися, як і час автономної роботи). Ці генератори підходять для живлення квартири або невеликого приватного будинку. Від них працює побутова техніка, зокрема телевізори, холодильники, насоси тощо. Покупцям варто звернути увагу на рівень гучності, оскільки деякі моделі виробляють більше шуму, ніж інші.

Що ще варто знати українцям

