Товари першої потреби — що буде з цінами у випадку блекаутів

Товари першої потреби — що буде з цінами у випадку блекаутів

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:10
Оновлено: 15:18
Товари першої потреби — на скільки зростуть ціни у разі блекауту
Ліхтарики та батарейки у магазині. Фото: Новини.LIVE

Якщо зима знову принесе масштабні відключення електроенергії, спричинені ворожими обстрілами, українцям варто готуватися до можливого зростання цін на товари найпершої потреби. Навіть короткочасний дефіцит світла здатен вплинути на ринок так само, як це було минулого року — коли батарейки, повербанки та свічки розкуповувалися миттєво, а їхня вартість зростала чи не щодня.

Про це економіст Володимир Чиж розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

На думку експерта, окрім харчових продуктів, найближчим часом можуть подорожчати й інші товари повсякденного вжитку. Зокрема, йдеться про батарейки, свічки, повербанки, газові пальники, термоси та ліхтарики — їхня вартість може зрости на 10–15%.

"Згадайте, як це було минулої зими: батарейки були дефіцитним товаром, коштували дорого і розкуповувалися дуже швидко. Поки що, наскільки я знаю, ситуація щодо товарів найпершої потреби, стабільна. Однак достатньо кількох тривалих відключень — і ціни одразу поповзуть вгору", — зазначив він.

Водночас Чиж підкреслив, що повторення масштабного дефіциту, подібного до того, що спостерігався на початку повномасштабного вторгнення, не очікується. Адже і бізнес, і споживачі вже засвоїли уроки минулого року, тож великі торговельні мережі заздалегідь формують додаткові запаси, тому основні товари є у наявності. 

"Однак ринок реагує дуже швидко: якщо виникне ажіотаж, ціни можуть зрости ще на 20–30%", — додав економіст.

Як зміняться ціни на продукти у разі блекауту

Володимир Чиж пояснив, що найбільш чутливими до енергетичних коливань є м’ясо, молочні продукти, заморожені товари та хлібобулочні вироби, оскільки для їхнього виробництва і зберігання потрібне постійне електропостачання.

"Якщо блекаути стануть регулярним явищем, то виробники можуть підвищити ціни на 10-20% буквально за кілька тижнів", — додав він.

Головною причиною здорожчання експерт назвав зростання витрат бізнесу на зберігання, транспортування і виробництво продукції у разі довготривалого відключення світла.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
