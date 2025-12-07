Відео
Україна
Відключення світла — кого можуть оштрафувати через генератор

Відключення світла — кого можуть оштрафувати через генератор

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:15
Запуск генератора під час відключень світла — за що можна отримати штраф
Генератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Через часті та тривалі вимкнення світла дедалі більше українців користуються генераторами. Пристрій дійсно допомагає забезпечити освітлення, тепло та роботу необхідної техніки. Та юристи нагадують, що генератор — це обладнання з підвищеною небезпекою, і неправильне його використання може мати серйозні наслідки.

Про те, чому та на скільки можуть оштрафувати українці через генератор, в розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Читайте також:

Де заборонено запускати генератор

За словами експерта, в багатоквартирних будинках діють місцеві правила благоустрою та будівельні норми, які обмежують використання шумної або потенційно небезпечної техніки. 

Тому встановлювати чи запускати генератор на балконі, у квартирі чи будь-якому закритому просторі категорично заборонено. Це може призвести до пожежі або отруєння чадним газом.

Які штрафи загрожують українцям через генератори

Козляк пояснив, що порушення правил користування генераторами може підпадати під кілька статей КУпАП:

  1. Порушення правил благоустрою: штраф від 340 до 1 700 грн.
  2. Порушення тиші (ст. 182 КУпАП): штраф від 850 до 2 550 грн, повторне порушення — до 5 100 грн.
  3. Порушення пожежної безпеки (ст. 175 КУпАП): штраф від 510 до 1 700 грн, для посадових осіб — до 3 400 грн.

"У разі встановлення генератора всередині будинку або при створенні небезпеки для життя та здоров’я мешканців можливе додаткове реагування ДСНС та поліції, аж до примусового припинення роботи пристрою", — додав юрист.

Окрім того, деякі житлові комплекси мають свої внутрішні правила, які можуть повністю забороняти використання генераторів на прибудинковій території.

Раніше ми писали, що регулярні вимкнення електрики змушують пристосовуватися і людей, і бізнес. Шум генераторів біля будинків уже нікого не дивує, хоча в густій забудові їх часто використовують із порушеннями правил.

Також ми розповідали, що якщо взимку через обстріли знову будуть великі проблеми з електропостачанням, варто очікувати подорожчання базових товарів. Навіть короткі перебої зі світлом можуть спричинити дефіцит — як торік, коли батарейки, павербанки та свічки розкуповувалися за лічені години.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
