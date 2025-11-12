Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дизель бьет рекорды — сколько будет стоить литр в ближайшее время

Дизель бьет рекорды — сколько будет стоить литр в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 12:02
обновлено: 12:03
Аномалия на рынке топлива — что будет с ценами на дизель в ноябре
Мужчина заправляет авто. Фото: УНИАН

В Украине в последнее время наблюдается тенденция к росту стоимости топлива. Эксперты прогнозируют подорожание дизеля примерно на 2,50 грн за литр в течение ближайших недель.

О том, как может измениться цен на дизтопливо в ноябре, рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире программы "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Что происходит на рынке топлива в Украине

По словам специалиста, сейчас на рынке топлива наблюдается нестандартная ситуация. Если обычно изменения стоимости нефти и бензина происходят почти одновременно, то на этот раз дизельное топливо демонстрирует резкий рост цен.

Только за последний месяц его цена поднялась примерно на 20%, или около 140 долларов за тонну.

На сколько может подорожать литр дизеля в ноябре

Эксперт пояснил, что стоимость закупки дизеля выросла на 6 гривен, тогда как цены на автозаправках поднялись лишь на 1,50 грн.

"В таких условиях повышение на 2,50 грн на литр выглядит объективно", — отметил эксперт.

Сергей Куюн также уточнил, что рост стоимости дизельного топлива может произойти уже в течение двух недель, тогда как цены на бензин останутся без существенных изменений.

Ранее мы писали, что в сетях автозаправочных станций ОККО и WOG откорректировали цены на дизельное топливо — его стоимость выросла на одну гривну.

Также мы рассказывали, что компания "Лукойл" сообщила о форс-мажорной ситуации на крупном нефтяном месторождении "Западная Курна-2" в Ираке. Если проблему не удастся решить в течение полугода, предприятие планирует остановить добычу и полностью оставить проект.

цены на топливо АЗС топливо цены заправка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации