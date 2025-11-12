Аномалия на рынке топлива — что будет с ценами на дизель в ноябре

Мужчина заправляет авто. Фото: УНИАН

В Украине в последнее время наблюдается тенденция к росту стоимости топлива. Эксперты прогнозируют подорожание дизеля примерно на 2,50 грн за литр в течение ближайших недель.

О том, как может измениться цен на дизтопливо в ноябре, рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире программы "Ранок.LIVE".

Что происходит на рынке топлива в Украине

По словам специалиста, сейчас на рынке топлива наблюдается нестандартная ситуация. Если обычно изменения стоимости нефти и бензина происходят почти одновременно, то на этот раз дизельное топливо демонстрирует резкий рост цен.

Только за последний месяц его цена поднялась примерно на 20%, или около 140 долларов за тонну.

На сколько может подорожать литр дизеля в ноябре

Эксперт пояснил, что стоимость закупки дизеля выросла на 6 гривен, тогда как цены на автозаправках поднялись лишь на 1,50 грн.

"В таких условиях повышение на 2,50 грн на литр выглядит объективно", — отметил эксперт.

Сергей Куюн также уточнил, что рост стоимости дизельного топлива может произойти уже в течение двух недель, тогда как цены на бензин останутся без существенных изменений.

Ранее мы писали, что в сетях автозаправочных станций ОККО и WOG откорректировали цены на дизельное топливо — его стоимость выросла на одну гривну.

Также мы рассказывали, что компания "Лукойл" сообщила о форс-мажорной ситуации на крупном нефтяном месторождении "Западная Курна-2" в Ираке. Если проблему не удастся решить в течение полугода, предприятие планирует остановить добычу и полностью оставить проект.