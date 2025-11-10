Відео
Головна Індустрії Проблеми у нафтовій імперії — Лукойл оголосив про форс-мажор

Проблеми у нафтовій імперії — Лукойл оголосив про форс-мажор

Дата публікації: 10 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:06
Лукойл оголосив форс-мажор на ключовому нафтовому родовищі — в чому причина
Нафтопереробний завод Лукойл. Фото ілюстративне: Reuters

Російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на гігантському іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2". Якщо причини проблеми не будуть усунені протягом шести місяців, то Лукойл зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

Що сталося на нафтовому родовищі Лукойлу

"Сполучені Штати та Велика Британія запровадили санкції проти Роснєфті та Лукойлу, двох найбільших російських нафтових компаній, минулого місяця. За словами трьох джерел, Ірак з того часу призупинив усі виплати готівкою та сирою нафтою компанії", — зазначає видання.

Своєю чергою, минулого вівторка (4 листопада. — Ред.) компанія "Лукойл" надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, в якому повідомляється, що форс-мажорні обставини перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі "Західна Курна-2".

Як стверджує агентство з посиланням на високопоставленого чиновника іранської нафтової промисловості, якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, Лукойл зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Також повідомляється, що через санкції минулого тижня іракська державна нафтова компанія SOMO скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти з родовища "Західна Курна-2", що належить Лукойлу.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Після переговорів Вашингтон погодився відтермінувати на рік санкції проти Будапешта, дозволивши продовжити закупівлю російської нафти й газу.

Також дізнавайтеся, яке рішення щодо нафти РФ ухвалив китайський бізнес.

росія США санкції нафта родовище
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
