Лукойл оголосив форс-мажор на ключовому нафтовому родовищі — в чому причина

Нафтопереробний завод Лукойл. Фото ілюстративне: Reuters

Російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на гігантському іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2". Якщо причини проблеми не будуть усунені протягом шести місяців, то Лукойл зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

Реклама

Читайте також:

Що сталося на нафтовому родовищі Лукойлу

"Сполучені Штати та Велика Британія запровадили санкції проти Роснєфті та Лукойлу, двох найбільших російських нафтових компаній, минулого місяця. За словами трьох джерел, Ірак з того часу призупинив усі виплати готівкою та сирою нафтою компанії", — зазначає видання.

Своєю чергою, минулого вівторка (4 листопада. — Ред.) компанія "Лукойл" надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, в якому повідомляється, що форс-мажорні обставини перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі "Західна Курна-2".

Як стверджує агентство з посиланням на високопоставленого чиновника іранської нафтової промисловості, якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, Лукойл зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.

Також повідомляється, що через санкції минулого тижня іракська державна нафтова компанія SOMO скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти з родовища "Західна Курна-2", що належить Лукойлу.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Після переговорів Вашингтон погодився відтермінувати на рік санкції проти Будапешта, дозволивши продовжити закупівлю російської нафти й газу.

Також дізнавайтеся, яке рішення щодо нафти РФ ухвалив китайський бізнес.