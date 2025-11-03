Відео
Україна
Китайський бізнес ухвалив рішення щодо нафти з РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 22:54
Оновлено: 23:18
Китай почав відмовлятися від російської нафти - що відомо
На території одного із нафтових гігантів КНР, Simopec. Фото: Telegram-канал телеканала "Дождь"

Китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Про це повідомляють російські медіа.

Китай відмовляється від російської нафти

У Китаї почали реагувати на санкції, запроваджені президентом Сполучених Штатів Америки проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Так, за інформацією інформаційної агенції Bloomberg, частина китайських нафтопереробних компаній відмовилася від купівлі російської нафти, що вони робили раніше.

Йдеться про таких лідерів китайського нафтопереробного ринку, як державні компанії КНР Sinopec, PetroChina та ін.

Чому китайці злякалися, скільки втрачає Росія

Крім того, від купівлі російської нафти відмовляються і дрібніші приватні китайські компанії.

Інформагенція Bloomberg припускає, що на такий крок вплинули не стільки санкції США проти російських компаній, а те, що нещодавно у чорний список Євросоюзу та Великої Британії потрапила китайська нафтопереробна компанія Shandong Yulong Petrochemical.

За попередніми даними, загальний обсяг російської нафти, від якої відмовився китайський бізнес, становить близько 400 тисяч барелів на день.

Це майже 45% від загального обсягу імпорту російської нафти підприємствами КНР.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем й більшу частину цієї кількості купують незалежні нафтопереробні заводи.

Додамо, ми повідомляли про те, що ще у серпні Китай заявляв, що імпорт російської нафти є виправданим, і відкидав погрози США щодо нових митних тарифів.

США санкції Китай Роснафта нафта
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
