Китай начал отказываться от российской нефти - что известно

На территории одного из нефтяных гигантов КНР, Simopec. Фото: Telegram-канал телеканала "Дождь"

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от покупки российской нефти. Общий объем нефти, от которой отказались как государственные, так и частные компании КНР, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.

Об этом сообщают российские медиа.

В Китае начали реагировать на санкции, введенные президентом Соединенных Штатов Америки против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Так, по информации информационного агентства Bloomberg, часть китайских нефтеперерабатывающих компаний отказалась от покупки российской нефти, что они делали раньше.

Речь идет о таких лидерах китайского нефтеперерабатывающего рынка, как государственные компании КНР Sinopec, PetroChina и др.

Почему китайцы испугались, сколько теряет Россия

Кроме того, от покупки российской нефти отказываются и более мелкие частные китайские компании.

Информагентство Bloomberg предполагает, что на такой шаг повлияли не столько санкции США против российских компаний, а то, что недавно в черный список Евросоюза и Великобритании попала китайская нефтеперерабатывающая компания Shandong Yulong Petrochemical.

По предварительным данным, общий объем российской нефти, от которой отказался китайский бизнес, составляет около 400 тысяч баррелей в день.

Это почти 45% от общего объема импорта российской нефти предприятиями КНР.

Напомним, мы ранее писали о том, что Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю и большую часть этого количества покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы.

Добавим, мы сообщали о том, что еще в августе Китай заявлял, что импорт российской нефти является оправданным, и отвергал угрозы США относительно новых таможенных тарифов.