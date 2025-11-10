Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Проблемы у нефтяной империи — Лукойл объявил о форс-мажоре

Проблемы у нефтяной империи — Лукойл объявил о форс-мажоре

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:25
обновлено: 17:06
Лукойл объявил форс-мажор на ключевом нефтяном месторождении — в чем причина
Нефтеперерабатывающий завод Лукойл. Фото иллюстративное: Reuters

Российская компания "Лукойл" объявила о форс-мажоре на гигантском иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Если причины проблемы не будут устранены в течение шести месяцев, то Лукойл остановит производство и полностью выйдет из проекта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Реклама
Читайте также:

Что произошло на нефтяном месторождении Лукойла

"Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против Роснефти и Лукойла, двух крупнейших российских нефтяных компаний, в прошлом месяце. По словам трех источников, Ирак с тех пор приостановил все выплаты наличными и сырой нефтью компании", — отмечает издание.

В свою очередь, в минувший вторник (4 ноября. — Ред.) компания "Лукойл" направила письмо в Министерство нефти Ирака, в котором сообщается, что форс-мажорные обстоятельства препятствуют продолжению нормальной работы на месторождении "Западная Курна-2".

Как утверждает агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника иранской нефтяной промышленности, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, Лукойл остановит производство и полностью выйдет из проекта.

Также сообщается, что из-за санкций на прошлой неделе иракская государственная нефтяная компания SOMO отменила отгрузку трех партий сырой нефти с месторождения "Западная Курна-2", принадлежащего Лукойлу.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После переговоров Вашингтон согласился отсрочить на год санкции против Будапешта, позволив продолжить закупку российской нефти и газа.

Также узнавайте, какое решение по нефти РФ принял китайский бизнес.

россия США санкции нефть месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации