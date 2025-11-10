Лукойл объявил форс-мажор на ключевом нефтяном месторождении — в чем причина

Нефтеперерабатывающий завод Лукойл. Фото иллюстративное: Reuters

Российская компания "Лукойл" объявила о форс-мажоре на гигантском иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Если причины проблемы не будут устранены в течение шести месяцев, то Лукойл остановит производство и полностью выйдет из проекта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Что произошло на нефтяном месторождении Лукойла

"Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против Роснефти и Лукойла, двух крупнейших российских нефтяных компаний, в прошлом месяце. По словам трех источников, Ирак с тех пор приостановил все выплаты наличными и сырой нефтью компании", — отмечает издание.

В свою очередь, в минувший вторник (4 ноября. — Ред.) компания "Лукойл" направила письмо в Министерство нефти Ирака, в котором сообщается, что форс-мажорные обстоятельства препятствуют продолжению нормальной работы на месторождении "Западная Курна-2".

Как утверждает агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника иранской нефтяной промышленности, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, Лукойл остановит производство и полностью выйдет из проекта.

Также сообщается, что из-за санкций на прошлой неделе иракская государственная нефтяная компания SOMO отменила отгрузку трех партий сырой нефти с месторождения "Западная Курна-2", принадлежащего Лукойлу.

