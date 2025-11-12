Аномалія на ринку пального — що буде з цінами на дизель у листопаді

Чоловік заправляє авто. Фото: УНІАН

В Україні останнім часом спостерігається тенденція до зростання вартості пального. Експерти прогнозують подорожчання дизеля приблизно на 2,50 грн за літр упродовж найближчих тижнів.

Про те, як може змінитись цін на дизпаливо у листопаді, розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Що відбувається на ринку пального в Україні

За словами фахівця, нині на ринку пального спостерігається нестандартна ситуація. Якщо зазвичай зміни вартості нафти й бензину відбуваються майже одночасно, то цього разу дизельне пальне демонструє різке зростання цін.

Лише за останній місяць його ціна піднялася приблизно на 20%, або близько 140 доларів за тонну.

На скільки може подорожчати літр дизеля у листопаді

Експерт пояснив, що вартість закупівлі дизеля зросла на 6 гривень, тоді як ціни на автозаправках піднялися лише на 1,50 грн.

"У таких умовах підвищення на 2,50 грн на літр виглядає об’єктивно", — зазначив експерт.

Сергій Куюн також уточнив, що зростання вартості дизельного пального може відбутися вже протягом двох тижнів, тоді як ціни на бензин залишаться без істотних змін.

Раніше ми писали, що у мережах автозаправних станцій ОККО та WOG відкоригували ціни на дизельне пальне — його вартість зросла на одну гривню.

Також ми розповідали, що компанія "Лукойл" повідомила про форс-мажорну ситуацію на великому нафтовому родовищі "Західна Курна-2" в Іраку. Якщо проблему не вдасться вирішити протягом пів року, підприємство планує зупинити видобуток і повністю залишити проєкт.