Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Дизель б’є рекорди — скільки коштуватиме літр найближчим часом

Дизель б’є рекорди — скільки коштуватиме літр найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 12:02
Оновлено: 12:03
Аномалія на ринку пального — що буде з цінами на дизель у листопаді
Чоловік заправляє авто. Фото: УНІАН

В Україні останнім часом спостерігається тенденція до зростання вартості пального. Експерти прогнозують подорожчання дизеля приблизно на 2,50 грн за літр упродовж найближчих тижнів.

Про те, як може змінитись цін на дизпаливо у листопаді, розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Що відбувається на ринку пального в Україні

За словами фахівця, нині на ринку пального спостерігається нестандартна ситуація. Якщо зазвичай зміни вартості нафти й бензину відбуваються майже одночасно, то цього разу дизельне пальне демонструє різке зростання цін. 

Лише за останній місяць його ціна піднялася приблизно на 20%, або близько 140 доларів за тонну.

На скільки може подорожчати літр дизеля у листопаді

Експерт пояснив, що вартість закупівлі дизеля зросла на 6 гривень, тоді як ціни на автозаправках піднялися лише на 1,50 грн. 

"У таких умовах підвищення на 2,50 грн на літр виглядає об’єктивно", — зазначив експерт.

Сергій Куюн також уточнив, що зростання вартості дизельного пального може відбутися вже протягом двох тижнів, тоді як ціни на бензин залишаться без істотних змін.

Раніше ми писали, що у мережах автозаправних станцій ОККО та WOG відкоригували ціни на дизельне пальне — його вартість зросла на одну гривню.

Також ми розповідали, що компанія "Лукойл" повідомила про форс-мажорну ситуацію на великому нафтовому родовищі "Західна Курна-2" в Іраку. Якщо проблему не вдасться вирішити протягом пів року, підприємство планує зупинити видобуток і повністю залишити проєкт.

ціни на паливо АЗС паливо ціни заправка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації