Нафта злетіла, долар зміцнився, а акції падають — як конфлікт на Близькому Сході похитнув світові ринки

У понеділок фінансові ринки відреагували на новий виток напруги на Близькому Сході. Інвестори побоюються, що конфлікт може затягнутися на кілька тижнів і вдарити по глобальному економічному відновленню, знову розігнавши інфляцію.

Про те, як реагують на події на Близькому Сході ціни на нафту, курс долара та фондові ринки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на агенство Reuters.

Що відбувається з цінами на нафту

Вартість нафти марки Brent підскочила приблизно на 10% — до майже 80 доларів за барель, а в моменті перевищувала 82 долари. Американська нафта також додала понад 8%, піднявшись до близько 73 доларів. Золото, яке традиційно вважається "тихою гаванню", подорожчало більш ніж на 2%.

Причиною стало загострення бойових дій:

Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегеран та атакував угруповання Хезболла в Лівані. Президент США Дональд Трамп заявив, що операція може тривати ще кілька тижнів. У відповідь іранські державні медіа повідомили про запуск нових ракет.

Особливу увагу ринки приділяють Ормузькій протоці — ключовому маршруту, через який транспортується значна частина світової нафти і газу. Хоча рух там не перекритий, танкери вже накопичуються поблизу через ризики атак і проблеми зі страхуванням.

Експерти попереджають, що навіть короткострокові перебої з постачанням енергоносіїв можуть підштовхнути ціни ще вище. Водночас різке подорожчання нафти здатне знову розігнати інфляцію і знизити попит у світі.

Попри це, країни ОПЕК+ домовилися лише про незначне збільшення видобутку — на 206 тисяч барелів на добу з квітня, що навряд чи швидко стабілізує ситуацію.

Як відреагували фондові ринки

На тлі новин світові біржі пішли вниз: європейські та азійські індекси втратили близько 1,7–1,8%, а ф’ючерси на S&P 500 просіли на 1,5%. Найбільше постраждали банківський сектор і авіакомпанії, чутливі до цін на паливо.

Водночас енергетичні компанії, навпаки, виграли від ситуації. Акції BP та Shell зросли майже на 6%, а сектор загалом оновив максимуми. У країнах Близького Сходу, зокрема в ОАЕ та Кувейт, біржі тимчасово закрили через надзвичайні обставини.

Як події навколо Ірану вплинули на курс долара

На валютному ринку долар різко зміцнився, тоді як євро і британський фунт втратили близько 1%. Американська валюта зросла навіть щодо традиційно захисних активів — японської єни та швейцарського франка.

Аналітики зазначають, що інвестори знову повертаються до долара в умовах глобальної нестабільності, попри попередні сумніви щодо його ролі.

Загалом ситуація залишається напруженою. Подальший розвиток конфлікту може суттєво вплинути як на енергетичні ринки, так і на світову економіку загалом.

Раніше ми писали, що внаслідок загострення ситуації на Близькому Сході постраждали важливі аеропорти. Їх тимчасово закрили та скасували рейси для понад 20 тисяч людей. Через це ОАЕ вирішили надати додаткову підтримку туристам, які не можуть покинути країну.

Також ми розповідали, що ескалація довкола Ірану може викликати перебої з постачанням та різке зростання цін на газ. Фахівці вже прогнозують наслідки, подібні з ситуацією на початку повномасштабної війни в Україні.