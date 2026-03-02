Нефть взлетела, доллар укрепился, а акции падают — как конфликт на Ближнем Востоке пошатнул мировые рынки

Добыча нефти. Фото: Pexels

В понедельник финансовые рынки отреагировали на новый виток напряжения на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что конфликт может затянуться на несколько недель и ударить по глобальному экономическому восстановлению, вновь разогнав инфляцию.

О том, как реагируют на события на Ближнем Востоке цены на нефть, курс доллара и фондовые рынки

Что происходит с ценами на нефть

Стоимость нефти марки Brent подскочила примерно на 10% — до почти 80 долларов за баррель, а в моменте превышала 82 доллара. Американская нефть также прибавила более 8%, поднявшись до около 73 долларов. Золото, которое традиционно считается "тихой гаванью", подорожало более чем на 2%.

Причиной стало обострение боевых действий:

Израиль нанес новые авиаудары по Тегерану и атаковал группировку Хезболла в Ливане. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция может продолжаться еще несколько недель. В ответ иранские государственные медиа сообщили о запуске новых ракет.

Особое внимание рынки уделяют Ормузскому проливу — ключевому маршруту, через который транспортируется значительная часть мировой нефти и газа. Хотя движение там не перекрыто, танкеры уже скапливаются поблизости из-за рисков атак и проблем со страхованием.

Эксперты предупреждают, что даже краткосрочные перебои с поставками энергоносителей могут подтолкнуть цены еще выше. В то же время резкое подорожание нефти способно снова разогнать инфляцию и снизить спрос в мире.

Несмотря на это, страны ОПЕК+ договорились лишь о незначительном увеличении добычи — на 206 тысяч баррелей в сутки с апреля, что вряд ли быстро стабилизирует ситуацию.

Как отреагировали фондовые рынки

На фоне новостей мировые биржи пошли вниз: европейские и азиатские индексы потеряли около 1,7-1,8%, а фьючерсы на S&P 500 просели на 1,5%. Больше всего пострадали банковский сектор и авиакомпании, чувствительные к ценам на топливо.

В то же время энергетические компании, наоборот, выиграли от ситуации. Акции BP и Shell выросли почти на 6%, а сектор в целом обновил максимумы. В странах Ближнего Востока, в частности в ОАЭ и Кувейт, биржи временно закрыли из-за чрезвычайных обстоятельств.

Как события вокруг Ирана повлияли на курс доллара

На валютном рынке доллар резко укрепился, тогда как евро и британский фунт потеряли около 1%. Американская валюта выросла даже относительно традиционно защитных активов — японской иены и швейцарского франка.

Аналитики отмечают, что инвесторы снова возвращаются к доллару в условиях глобальной нестабильности, несмотря на предыдущие сомнения относительно его роли.

В целом ситуация остается напряженной. Дальнейшее развитие конфликта может существенно повлиять как на энергетические рынки, так и на мировую экономику в целом.

