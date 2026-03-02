Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Туристы не могут покинуть ОАЭ — какую поддержку можно получить

Туристы не могут покинуть ОАЭ — какую поддержку можно получить

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 12:10
ОАЭ помогают иностранцам после закрытия аэропортов — что обещают туристам
Люди в аэропорту. Фото: Pexels

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) решили поддержать туристов, которые не могут покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе. Государство взяло на себя расходы на их проживание и питание.

Об этом сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Реклама
Читайте также:

Какую поддержку оказывают туристам, которые не могут покинуть ОАЭ

Местные власти через Департамент культуры и туризма обратились к отелям с просьбой продолжить размещение таких гостей. Все дополнительные расходы пообещали компенсировать из государственного бюджета.

Обострение произошло после того, как Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Абу-Даби и Дубай. Это был ответ на удары США и Израиля в конце февраля.

В результате атак повреждены ключевые аэропорты, их временно закрыли, а рейсы отменили для более 20 тысяч пассажиров. Из-за этого многие люди не смогли вылететь, а в аэропортах образовались большие очереди.

Авиакомпании по всему миру также массово отменяют рейсы из-за ОАЭ, что повлияло на планы путешественников в разных странах.

Что делать туристам, которые планировали путешествие в страны Ближнего Востока

Специалисты советуют не спешить самостоятельно отменять путешествие. Если сделать это до официальной отмены рейса, это могут считать добровольным отказом — с возможными штрафами, иногда до полной стоимости тура.

Лучше дождаться статуса "рейс отменен". После этого авиакомпании или туроператоры обычно предлагают варианты:

  • перенести поездку;
  • ваучер или кредит на будущие путешествия.

Важно помнить, что такие ситуации считаются форс-мажором (из-за войны или закрытия воздушного пространства). В таких случаях быстрый возврат денег случается редко — чаще предлагают альтернативные варианты вместо финансовой компенсации.

Ранее мы писали, что в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах планируют запустить 13 новых поездов. Один из них значительно ускорит поездки между Дубай и Абу-Даби.

Также мы рассказывали, что напряжение вокруг Ирана может вызвать проблемы с поставками газа в мире. Специалисты предупреждают о возможных перебоях и резком росте цен — подобно ситуации в начале полномасштабной войны в Украине.

Иран туристы ОАЭ помощь туризм
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации