ОАЭ помогают иностранцам после закрытия аэропортов — что обещают туристам

Люди в аэропорту. Фото: Pexels

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) решили поддержать туристов, которые не могут покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе. Государство взяло на себя расходы на их проживание и питание.

Об этом сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Реклама

Читайте также:

Какую поддержку оказывают туристам, которые не могут покинуть ОАЭ

Местные власти через Департамент культуры и туризма обратились к отелям с просьбой продолжить размещение таких гостей. Все дополнительные расходы пообещали компенсировать из государственного бюджета.

Обострение произошло после того, как Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Абу-Даби и Дубай. Это был ответ на удары США и Израиля в конце февраля.

В результате атак повреждены ключевые аэропорты, их временно закрыли, а рейсы отменили для более 20 тысяч пассажиров. Из-за этого многие люди не смогли вылететь, а в аэропортах образовались большие очереди.

Авиакомпании по всему миру также массово отменяют рейсы из-за ОАЭ, что повлияло на планы путешественников в разных странах.

Что делать туристам, которые планировали путешествие в страны Ближнего Востока

Специалисты советуют не спешить самостоятельно отменять путешествие. Если сделать это до официальной отмены рейса, это могут считать добровольным отказом — с возможными штрафами, иногда до полной стоимости тура.

Лучше дождаться статуса "рейс отменен". После этого авиакомпании или туроператоры обычно предлагают варианты:

перенести поездку;

ваучер или кредит на будущие путешествия.

Важно помнить, что такие ситуации считаются форс-мажором (из-за войны или закрытия воздушного пространства). В таких случаях быстрый возврат денег случается редко — чаще предлагают альтернативные варианты вместо финансовой компенсации.

Ранее мы писали, что в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах планируют запустить 13 новых поездов. Один из них значительно ускорит поездки между Дубай и Абу-Даби.

Также мы рассказывали, что напряжение вокруг Ирана может вызвать проблемы с поставками газа в мире. Специалисты предупреждают о возможных перебоях и резком росте цен — подобно ситуации в начале полномасштабной войны в Украине.