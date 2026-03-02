Відео
Головна Економіка Туристи не можуть покинути ОАЕ — яку підтримку обіцяє держава

Туристи не можуть покинути ОАЕ — яку підтримку обіцяє держава

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:10
ОАЕ допомагають іноземцям після закриття аеропортів — що можуть отримати туристи
Люди в аеропорту. Фото: Pexels

В Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) вирішили підтримати туристів, які не можуть покинути країну через загострення ситуації в регіоні. Держава взяла на себе витрати на їхнє проживання та харчування.

Про це повідомляє редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Читайте також:

Яку підтримку надають туристам, які не можуть покинути ОАЕ

Місцева влада через Департамент культури й туризму звернулася до готелів із проханням продовжити розміщення таких гостей. Усі додаткові витрати пообіцяли компенсувати з державного бюджету.

Загострення сталося після того, як Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Абу-Дабі та Дубай. Це була відповідь на удари США та Ізраїль наприкінці лютого.

Унаслідок атак пошкоджено ключові аеропорти, їх тимчасово закрили, а рейси скасували для понад 20 тисяч пасажирів. Через це багато людей не змогли вилетіти, а в аеропортах утворилися великі черги.

Авіакомпанії по всьому світу також масово скасовують рейси через ОАЕ, що вплинуло на плани мандрівників у різних країнах.

Що робити туристам, які планували подорож до країн Близького Сходу

Фахівці радять не поспішати самостійно скасовувати подорож. Якщо зробити це до офіційного скасування рейсу, це можуть вважати добровільною відмовою — із можливими штрафами, інколи до повної вартості туру.

Краще дочекатися статусу "рейс скасовано". Після цього авіакомпанії або туроператори зазвичай пропонують варіанти:

  • перенести поїздку; 
  • ваучер або кредит на майбутні подорожі.

Важливо пам’ятати, що такі ситуації вважаються форс-мажором (через війну чи закриття повітряного простору). У таких випадках швидке повернення грошей трапляється рідко — частіше пропонують альтернативні варіанти замість фінансової компенсації.

Раніше ми писали, що цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах планують запустити 13 нових поїздів. Один із них значно пришвидшить поїздки між Дубай і Абу-Дабі.

Також ми розповідали, що напруження навколо Ірану може викликати проблеми з постачанням газу у світі. Фахівці попереджають про можливі перебої та різке зростання цін — подібно до ситуації на початку повномасштабної війни в Україні.

Іран туристи ОАЕ допомога туризм
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
