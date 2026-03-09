Штрафы для поджигателей травы — сколько придется заплатить в 2026 году

Строгий весенний запрет — за что можно получить большой штраф в 2026 году
Каждую весну и осень в Украине начинается период, когда люди массово сжигают сухую траву и опавшие листья. Спасатели отмечают, что такая практика опасна для окружающей среды и прямо запрещена законом. Именно поэтому по всей стране проводят специальные проверки, во время которых выявляют нарушителей и привлекают их к ответственности.
О том, какие штрафы грозят украинцам, которые сжигают сухую траву или другие отходы весной 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.
Почему не стоит жечь сухую траву
Специалисты объясняют, что сжигание сухостоя наносит серьезный вред природе. Во время горения загрязняется воздух, уничтожаются полезные микроорганизмы в почве, уменьшается биоразнообразие и ухудшается плодородие земли. Кроме того, неконтролируемое сжигание значительно повышает риск возникновения масштабных пожаров.
Какие штрафы предусмотрены за сжигание сухой травы в 2026 году
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1 530 до 4 590 гривен, а для должностных лиц — от 4 590 до 15 300 гривен.
Если из-за неосторожного обращения с огнем был поврежден или уничтожен лес или возник масштабный пожар, штрафы возрастают:
- для граждан — от 4 590 до 15 300 гривен;
- для должностных лиц — от 10 710 до 30 600 гривен.
Согласно ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное сжигание сухой травы, стерни, растительных остатков или опавших листьев на полях, в придорожных полосах, парках или скверах предусмотрено:
- для граждан — штраф от 3 060 до 6 120 гривен;
- для должностных лиц — от 15 300 до 21 420 гривен.
Если такие действия происходят на территориях природно-заповедного фонда, суммы штрафов увеличиваются:
- для граждан — от 6 120 до 12 240 гривен;
- для должностных лиц — от 21 420 до 30 600 гривен.
В каких случаях предусмотрено более суровое наказание
Закон также предусматривает уголовное наказание за уничтожение или повреждение лесов и зеленых насаждений из-за поджога сухой растительности. В таком случае нарушителям грозит:
- штраф от 91 800 до 153 000 гривен;
- ограничение свободы от 2 до 5 лет;
- лишение свободы на тот же срок.
Если же такие действия привели к гибели людей, массовой гибели животных или других тяжких последствий, наказание может составлять от 5 до 10 лет лишения свободы.
Специалисты призывают граждан отказаться от сжигания сухой травы и листьев. Это не только вредит природе, но и может привести к большим штрафам и серьезной ответственности. Вместо этого растительные остатки советуют утилизировать безопасными способами.
