Штрафи для паліїв трави — скільки доведеться заплатити у 2026 році

Щовесни та щоосені в Україні починається період, коли люди масово спалюють суху траву та опале листя. Рятувальники наголошують, що така практика є небезпечною для довкілля і прямо заборонена законом. Саме тому по всій країні проводять спеціальні перевірки, під час яких виявляють порушників і притягують їх до відповідальності.

Про те, які штрафи загрожують українцям, які спалюють суху траву чи інші відходи навесні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Чому не варто палити суху траву

Фахівці пояснюють, що спалювання сухостою завдає серйозної шкоди природі. Під час горіння забруднюється повітря, знищуються корисні мікроорганізми в ґрунті, зменшується біорізноманіття та погіршується родючість землі. Крім того, неконтрольоване спалювання значно підвищує ризик виникнення масштабних пожеж.

Які штрафи передбачені за спалювання сухої трави у 2026 році

За порушення правил пожежної безпеки у лісах передбачено адміністративну відповідальність. Для громадян штраф становить від 1 530 до 4 590 гривень, а для посадових осіб — від 4 590 до 15 300 гривень.

Якщо через необережне поводження з вогнем було пошкоджено або знищено ліс чи виникла масштабна пожежа, штрафи зростають:

для громадян — від 4 590 до 15 300 гривень;

для посадових осіб — від 10 710 до 30 600 гривень.

Згідно зі ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне спалювання сухої трави, стерні, рослинних залишків або опалого листя на полях, у придорожніх смугах, парках чи скверах передбачено:

для громадян — штраф від 3 060 до 6 120 гривень;

для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.

Якщо такі дії відбуваються на територіях природно-заповідного фонду, суми штрафів збільшуються:

для громадян — від 6 120 до 12 240 гривень;

для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 гривень.

В яких випадках передбачено більш суворе покарання

Закон також передбачає кримінальне покарання за знищення або пошкодження лісів і зелених насаджень через підпал сухої рослинності. У такому разі порушникам загрожує:

штраф від 91 800 до 153 000 гривень;

обмеження волі від 2 до 5 років;

позбавлення волі на той самий строк.

Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, покарання може становити від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фахівці закликають громадян відмовитися від спалювання сухої трави та листя. Це не лише шкодить природі, а й може призвести до великих штрафів і серйозної відповідальності. Натомість рослинні залишки радять утилізувати безпечними способами.

