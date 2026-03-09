Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Сувора весняна заборона — за що можна отримати великий штраф у 2026 році

Сувора весняна заборона — за що можна отримати великий штраф у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 17:35
Штрафи для паліїв трави — скільки доведеться заплатити у 2026 році
Штрафи за спалювання сухої трави. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Щовесни та щоосені в Україні починається період, коли люди масово спалюють суху траву та опале листя. Рятувальники наголошують, що така практика є небезпечною для довкілля і прямо заборонена законом. Саме тому по всій країні проводять спеціальні перевірки, під час яких виявляють порушників і притягують їх до відповідальності.

Про те, які штрафи загрожують українцям, які спалюють суху траву чи інші відходи навесні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Реклама
Читайте також:

Чому не варто палити суху траву 

Фахівці пояснюють, що спалювання сухостою завдає серйозної шкоди природі. Під час горіння забруднюється повітря, знищуються корисні мікроорганізми в ґрунті, зменшується біорізноманіття та погіршується родючість землі. Крім того, неконтрольоване спалювання значно підвищує ризик виникнення масштабних пожеж.

Які штрафи передбачені за спалювання сухої трави у 2026 році

За порушення правил пожежної безпеки у лісах передбачено адміністративну відповідальність. Для громадян штраф становить від 1 530 до 4 590 гривень, а для посадових осіб — від 4 590 до 15 300 гривень.

Якщо через необережне поводження з вогнем було пошкоджено або знищено ліс чи виникла масштабна пожежа, штрафи зростають:

  • для громадян — від 4 590 до 15 300 гривень;
  • для посадових осіб — від 10 710 до 30 600 гривень.

Згідно зі ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне спалювання сухої трави, стерні, рослинних залишків або опалого листя на полях, у придорожніх смугах, парках чи скверах передбачено:

  • для громадян — штраф від 3 060 до 6 120 гривень;
  • для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.

Якщо такі дії відбуваються на територіях природно-заповідного фонду, суми штрафів збільшуються:

  • для громадян — від 6 120 до 12 240 гривень;
  • для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 гривень.

В яких випадках передбачено більш суворе покарання

Закон також передбачає кримінальне покарання за знищення або пошкодження лісів і зелених насаджень через підпал сухої рослинності. У такому разі порушникам загрожує:

  • штраф від 91 800 до 153 000 гривень;
  • обмеження волі від 2 до 5 років;
  • позбавлення волі на той самий строк.

Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, покарання може становити від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фахівці закликають громадян відмовитися від спалювання сухої трави та листя. Це не лише шкодить природі, а й може призвести до великих штрафів і серйозної відповідальності. Натомість рослинні залишки радять утилізувати безпечними способами.

Раніше ми писали, що багато людей, які тільки переїхали до Німеччини, ще не знають усіх місцевих правил і обов’язкових платежів. Деякі з них можуть здаватися незрозумілими або дивними, але ігнорувати їх не варто — це може призвести до великих штрафів та інших проблем.

Також ми розповідали, що у 2026 році в Україні діють жорсткі правила любительського рибальства. Вони чітко визначають, які способи ловлі риби заборонені. Використання незаконних пристроїв вважається браконьєрством і може привести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

пожежа штраф пожежна небезпека сухостій трава
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації