Можуть "записати" у браконьєри — на скільки та чому штрафують рибалок у березні

У 2026 році в Україні продовжують діяти суворі норми Правил любительського рибальства. Вони визначають, які способи вилову риби є незаконними. Використання заборонених пристроїв вважається браконьєрством і може призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

Про те, які знаряддя лову заборонено використовувати рибалкам у березні та на скільки штрафують порушників у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію Київського рибоохоронного патруля.

Які снасті заборонено використовувати рибалкам у 2026 році

Згідно з чинними правилами, рибалкам-аматорам не дозволяється використовувати:

Вибухівку та вогнепальну зброю

Використання вибухових речовин, боєприпасів або зброї для вилову риби категорично заборонене.

Хімічні речовини

Заборонено застосовувати будь-які токсичні або присипляючі препарати, які впливають на рибу чи воду.

Промислові знаряддя

У любительській риболовлі не можна використовувати промислові знаряддя, зокрема перемети, ятері та неводи.

Електричні пристрої

Будь-які електровудки чи інші прилади, що оглушують рибу струмом. Такий метод сильно шкодить водним екосистемам.

Рибальські сітки

Не можна застосовувати рибальські сітки — незалежно від їхнього виду. Йдеться про жаберні, ставні та плавні сітки. Такі снасті дозволені лише для промислового рибальства і тільки за наявності спеціальних ліцензій.

Колючі та пробивні знаряддя

Під обмеження потрапляють і колючі знаряддя — остроги, тризуби та гарпуни. Використовувати гарпуни дозволяється лише у межах офіційно дозволеного підводного полювання та з дотриманням усіх встановлених правил.

Окремо заборонені автоматичні пастки або самоловні механізми, які можуть ловити рибу без участі людини. До таких пристроїв належать різні капкани, петлі, "самоловки" та закриті пастки.

Чому ці способи вилову риби заборонені

За словами фахівців, такі методи вилову:

руйнують місця нересту;

шкодять молоді та рідкісним видам;

знищують рибу незалежно від її виду чи розміру;

створюють небезпеку для інших людей біля водойм.

Усе це призводить до зменшення популяцій риби та втрати біорізноманіття.

Яке покарання та штрафи загрожують порушникам

За порушення правил рибальства у 2026 році передбачені штрафи від 340 до 680 гривень. Крім того, у порушників можуть конфіскувати снасті, а іноді й човни.

Також доведеться компенсувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину. Якщо ж шкода довкіллю буде значною, можливе й кримінальне покарання.

"Крім використання також забороняється виготовлення, продаж, реклама чи зберігання заборонених знарядь лову. На порушника може бути складений протокол за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП. Штраф – 1 700 грн", — нагадали у відомстві.

Фахівці пояснюють, що незнання правил не звільняє від відповідальності. Тому рибалкам радять користуватися лише дозволеними снастями, стежити за оновленнями правил і враховувати місцеві обмеження на водоймах. Дотримання цих вимог допоможе уникнути штрафів і водночас зберегти рибні ресурси.

Раніше ми писали, що в Україні встановлені певні періоди, коли риболовля заборонена. Такі обмеження потрібні для охорони водних біоресурсів і збереження природної рівноваги у водоймах. Найважливіша заборона — період нересту, коли риба відкладає ікру та розмножується.

Також ми розповідали, що в Україні існують правила для рибалок-любителів і спортсменів, які визначають допустиму кількість риби, що можна виловити протягом дня. Водночас є окремі види риби, на вилов яких жодні ліміти не поширюються.