Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка 7 видів риби, які у 2026 році можна ловити без обмежень — перелік

7 видів риби, які у 2026 році можна ловити без обмежень — перелік

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 19:10
Рибалка у 2026 році — які 7 видів риб можна ловити в необмеженій кількості
Людина рибалить з берега. Фото: УНІАН

В Україні діють правила для любителів та спортсменів-рибалок, які визначають, скільки риби можна спіймати за один день. Однак деякі види можна ловити без жодних обмежень. 

Про те, які види риб можна ловити без добових обмежень, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на  пресслужбу Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Реклама
Читайте також:

Скільки риби можна піймати за добу не порушуючи закон у 2026 році

У 2026 році рибалки можуть безплатно ловити рибу у загальнодоступних річках та озерах для власного споживання. Продаж риби заборонений. Добова норма на одного рибалку становить:

Реклама

Які види риб можна ловити без обмежень

Деякі види риб можна ловити у будь-якій кількості. Це, зокрема, чужорідні види, які швидко розмножуються, а також дрібні риби, що не мають великої промислової цінності. До них належать:

  • тюлька;
  • атерина;
  • верховодка;
  • сонячний окунь;
  • ротань-головешка;
  • чебачок амурський;
  • карликовий американський сом.
null
Види риб, які можна ловити без обмеження за кількістю. Фото: Скриншот

"Вилов згаданих видів риб без обмежень – це не лише можливість для рибалок принести додому більший улов. Це дієвий і доступний кожному спосіб долучитися до збереження природного балансу українських річок та озер", — зазначають у Держрибагентстві. 

Реклама

Зменшуючи їхню чисельність, рибалки дають більше шансів вижити корінним видам, як-от лящ, судак, щука чи короп.

Раніше ми писали, що для збереження різноманітність водних ресурсів, в Україні періодично вводять обмеження на вилов окремих видів риб. Одне з таких обмежень набрало чинності 15 лютого.

Реклама

Також ми розповідали, що весна є особливо важливим часом як для самих риб, так і для рибалок. У цей період до вже діючих осінньо-зимових норм додаються нерестові заборони. Тому рибалкам слід бути знати про терміни та види риб, які заборонено ловити, аби уникнути значних штрафів.

штрафи вилов риби риба заборони риболовля обмеження
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації