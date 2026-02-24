Рибалка у 2026 році — які 7 видів риб можна ловити в необмеженій кількості

Людина рибалить з берега. Фото: УНІАН

В Україні діють правила для любителів та спортсменів-рибалок, які визначають, скільки риби можна спіймати за один день. Однак деякі види можна ловити без жодних обмежень.

Про те, які види риб можна ловити без добових обмежень, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У 2026 році рибалки можуть безплатно ловити рибу у загальнодоступних річках та озерах для власного споживання. Продаж риби заборонений. Добова норма на одного рибалку становить:

3 кг риби;

1 риба будь-якого розміру, якщо вона відповідає мінімальним параметрам зазначеним у Правилах любительського рибальства.

Які види риб можна ловити без обмежень

Деякі види риб можна ловити у будь-якій кількості. Це, зокрема, чужорідні види, які швидко розмножуються, а також дрібні риби, що не мають великої промислової цінності. До них належать:

тюлька;

атерина;

верховодка;

сонячний окунь;

ротань-головешка;

чебачок амурський;

карликовий американський сом.

Види риб, які можна ловити без обмеження за кількістю. Фото: Скриншот

"Вилов згаданих видів риб без обмежень – це не лише можливість для рибалок принести додому більший улов. Це дієвий і доступний кожному спосіб долучитися до збереження природного балансу українських річок та озер", — зазначають у Держрибагентстві.

Зменшуючи їхню чисельність, рибалки дають більше шансів вижити корінним видам, як-от лящ, судак, щука чи короп.

Раніше ми писали, що для збереження різноманітність водних ресурсів, в Україні періодично вводять обмеження на вилов окремих видів риб. Одне з таких обмежень набрало чинності 15 лютого.

Також ми розповідали, що весна є особливо важливим часом як для самих риб, так і для рибалок. У цей період до вже діючих осінньо-зимових норм додаються нерестові заборони. Тому рибалкам слід бути знати про терміни та види риб, які заборонено ловити, аби уникнути значних штрафів.