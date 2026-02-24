Видео
7 видов рыбы, которые в 2026 году можно ловить без ограничений — перечень

7 видов рыбы, которые в 2026 году можно ловить без ограничений — перечень

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:10
Рыбалка в 2026 году — какие 7 видов рыб можно ловить в неограниченном количестве
Человек рыбачит с берега. Фото: УНИАН

В Украине действуют правила для любителей и спортсменов-рыбаков, которые определяют, сколько рыбы можно поймать за один день. Однако некоторые виды можно ловить без всяких ограничений.

О том, какие виды рыб можно ловить без суточных ограничений, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Читайте также:

Сколько рыбы можно поймать за сутки не нарушая закон в 2026 году

В 2026 году рыбаки могут бесплатно ловить рыбу в общедоступных реках и озерах для собственного потребления. Продажа рыбы запрещена. Суточная норма на одного рыбака составляет:

Какие виды рыб можно ловить без ограничений

Некоторые виды рыб можно ловить в любом количестве. Это, в частности, чужеродные виды, которые быстро размножаются, а также мелкие рыбы, не имеющие большой промышленной ценности. К ним относятся:

  • тюлька;
  • атерина;
  • верховодка;
  • солнечный окунь;
  • ротань-головешка;
  • чебачок амурский;
  • карликовый американский сом.
null
Виды рыб, которые можно ловить без ограничения по количеству. Фото: Скриншот

"Вылов упомянутых видов рыб без ограничений — это не только возможность для рыбаков принести домой больший улов. Это действенный и доступный каждому способ приобщиться к сохранению природного баланса украинских рек и озер", — отмечают в Госрыбагентстве.

Уменьшая их численность, рыбаки дают больше шансов выжить коренным видам, таким как лещ, судак, щука или карп.

Ранее мы писали, что для сохранения разнообразия водных ресурсов, в Украине периодически вводят ограничения на вылов отдельных видов рыб. Одно из таких ограничений вступило в силу 15 февраля.

Также мы рассказывали, что весна является особенно важным временем как для самих рыб, так и для рыбаков. В этот период к уже действующим осенне-зимним нормам добавляются нерестовые запреты. Поэтому рыбакам следует быть знать о сроках и видах рыб, которые запрещено ловить, чтобы избежать значительных штрафов.

штрафы вылов рыбы рыба запреты рыбалка ограничения
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
