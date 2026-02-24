Рыбалка в 2026 году — какие 7 видов рыб можно ловить в неограниченном количестве

Человек рыбачит с берега. Фото: УНИАН

В Украине действуют правила для любителей и спортсменов-рыбаков, которые определяют, сколько рыбы можно поймать за один день. Однако некоторые виды можно ловить без всяких ограничений.

Сколько рыбы можно поймать за сутки не нарушая закон в 2026 году

В 2026 году рыбаки могут бесплатно ловить рыбу в общедоступных реках и озерах для собственного потребления. Продажа рыбы запрещена. Суточная норма на одного рыбака составляет:

3 кг рыбы;

1 рыба любого размера, если она соответствует минимальным параметрам указанным в Правилах любительского рыболовства.

Какие виды рыб можно ловить без ограничений

Некоторые виды рыб можно ловить в любом количестве. Это, в частности, чужеродные виды, которые быстро размножаются, а также мелкие рыбы, не имеющие большой промышленной ценности. К ним относятся:

тюлька;

атерина;

верховодка;

солнечный окунь;

ротань-головешка;

чебачок амурский;

карликовый американский сом.

Виды рыб, которые можно ловить без ограничения по количеству. Фото: Скриншот

"Вылов упомянутых видов рыб без ограничений — это не только возможность для рыбаков принести домой больший улов. Это действенный и доступный каждому способ приобщиться к сохранению природного баланса украинских рек и озер", — отмечают в Госрыбагентстве.

Уменьшая их численность, рыбаки дают больше шансов выжить коренным видам, таким как лещ, судак, щука или карп.

