Рыбаков предупредили о новых ограничениях — за что будут штрафовать до конца марта

Люди на зимней рыбалке. Фото: УНИАН

Для сохранения разнообразия водных биоресурсов, в Украине время от времени вводят ограничения на вылов некоторых видов рыбы. Один из таких запретов стартовал сегодня, 15 февраля.

О том, какие новые ограничения для рыбаков ввели с 15 февраля и какой штраф грозит нарушителям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Реклама

Читайте также:

Что запрещено делать рыбакам с 15 февраля

Согласно Правилам любительского рыболовства, с этой даты во всех рыбохозяйственных водоемах страны запрещается ловить щуку во время ее преднерестовой активности и непосредственно в период нереста.

Щука является одной из первых хищных рыб, которая начинает нереститься уже при температуре воды около +3-5 градусов. В это время она массово мигрирует на мелководье, где происходит созревание икры и молок.

Экологи отмечают, что именно во время нереста щука становится особенно уязвимой к вылову. Чрезмерное или незаконное изъятие рыбы в этот период может привести к существенному уменьшению ее популяции.

"Нерест — это критически важный период для восстановления водных биоресурсов. Прошу рыбаков с пониманием отнестись к установленным ограничениям, ведь сохранение и приумножение популяций этих аборигенных пресноводных хищников — наше общее дело", — подчеркнул председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Стоит также отметить, что щука играет важную роль в природных экосистемах, поскольку регулирует численность мелкой и ослабленной рыбы, поддерживая баланс в водоемах.

На сколько будут штрафовать рыбаков за вылов щуки в период нереста

За нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность:

за незначительное нарушение (ч. 3 ст. 85 КУоАП) — предупреждение или штраф в размере от 34 до 170 гривен;

за грубое нарушение (ч. 4 ст. 85 КУоАП) — штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий лова и незаконно добытых водных ресурсов;

уголовная ответственность (ст. 249 УКУ) наступает в случае причинения существенного вреда и предусматривает штраф от 17 000 до 85 000 гривен или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме штрафов, нарушитель обязан компенсировать убытки за каждую незаконно выловленную особь. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1042, сумма возмещения за одну щуку составляет 3 468 гривен.

Запрет на вылов щуки будет действовать до 31 марта 2026 года. Также экологи напоминают, что до начала весенне-летней нерестовой кампании продолжает действовать запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах, где рыба собирается для переживания холодного периода.

Ранее мы писали, что зимняя рыбалка до сих пор популярна среди украинцев. Однако во время такого досуга не следует забывать об установленных правилах, иначе можно получить штраф.

Также мы рассказывали, что даже зимой многие люди ходят на рыбалку, но именно в этот период на большинстве водоемов действуют сезонные ограничения. Если их игнорировать, придется заплатить штраф.