Главная Экономика Зимняя рыбалка может обернуться штрафом — что запрещено в феврале

Зимняя рыбалка может обернуться штрафом — что запрещено в феврале

Дата публикации 8 февраля 2026 17:35
Зимняя рыбалка в феврале — где не стоит "бурить лунки" и какие штрафы грозят нарушителям
Мужчины рыбачат на льду. Фото: УНИАН

Даже в холодное время года многие украинцы не отказываются от рыбалки. Однако зимой важно соблюдать правила, ведь в феврале на большинстве водоемов страны действуют сезонные ограничения. Их нарушение может обернуться штрафами.

О том, за что штрафуют рыбаков в феврале 2026 года и сколько придется заплатить нарушителю, сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.

Читайте также:

Где запрещено ловить рыбу в феврале

С понижением температуры рыба концентрируется в самых глубоких частях водоемов — так называемых зимовальных ямах, где она переживает холодный период в малоподвижном состоянии. Именно поэтому в это время она является особенно незащищенной.

В Украине с 1 ноября 2025 года и до начала весенне-летнего нереста 2026 года действует полный запрет на вылов рыбы в пределах таких участков.

Рыбачить разрешается исключительно за пределами зимовальных ям и только с применением разрешенных снастей: зимних удочек, жерлиц, донных или поплавочных удочек. При этом общее количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака.

На сколько штрафуют нарушителей

Стоит учитывать ответственность за нарушение правил:

  • игнорирование запрета на ловлю — административный штраф в пределах 34-170 грн;
  • использование запрещенных средств ловли — штраф от 340 до 680 грн с обязательным изъятием снастей, средств ловли и незаконно добытых водных биоресурсов.

В соответствии со статьей 249 Уголовного кодекса Украины, незаконный промышленный вылов, нанесший значительный ущерб, наказывается штрафом от 17 000 до 85 000 грн или ограничением свободы сроком до трех лет.

Дополнительные правила, которые должны знать рыбаки

В Киевском рыбоохранном патруле напоминают о нормах, установленных правилами любительского и спортивного рыболовства:

  • суточная норма вылова не может превышать 3 кг рыбы и 30 раков на одного человека;
  • разрешается рыбалка любыми видами удочек (до 7 рючков) или спиннингом — как с берега, так и с лодки.

Категорически запрещено применять способы, наносящие существенный вред окружающей среде. Речь идет об использовании взрывчатых, химических и ядовитых веществ, электротока, колючих снастей, огнестрельного оружия (кроме гарпунов для подводной охоты), промышленных сетей, багренения, а также о возведении гаток, запрудов или искусственном осушении водоемов.

Ранее мы писали, что незаконная рыбалка до сих пор является большой проблемой в Украине. Для предотвращения этого явления, кроме штрафов и возмещения убытков, у рыбаков иногда могут конфисковать снасти и улов.

Также мы рассказывали, что зимняя рыбалка очень популярна среди украинцев. Но надо помнить о правилах, чтобы не иметь проблем с законом. Например, пойманную рыбу можно использовать исключительно для собственных нужд — продавать ее нельзя.

