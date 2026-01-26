Нові обмеження для рибалок — за що штрафуватимуть в лютому 2026 року

Чоловіки рибалять на льоду. Фото: УНІАН

В Україні регулярно запроваджують тимчасові обмеження на вилов риби, щоб зберегти її популяцію. Порушення цих правил може коштувати рибалкам чималих грошей.

Про те, яка нова заборона діятиме для рибалок з лютого 2026 року, зазначається на Урядовому порталі.

Що буде заборонено робити рибалкам з лютого 2026 року

Відповідно до Правил любительського рибальства, з 15 лютого по 31 березня на всіх рибогосподарських водоймах України діє повна заборона на вилов щуки. Обмеження пов’язане з періодом нересту цієї риби.

Щука — одна з найпопулярніших риб серед любителів риболовлі. Водночас вона нереститься дуже рано — вже за температури води 3–5 градусів. Це відбувається значно раніше, ніж у більшості інших видів риб. Саме тому щуку необхідно захищати не лише під час нересту, а й у період підготовки до нього.

Перед нерестом риба мігрує до місць розмноження. У цей час вона особливо вразлива і легко стає здобиччю, тому потребує додаткової охорони.

На скільки можуть оштрафувати за вилов щуки під час нересту

Згідно зі ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконний вилов щуки в заборонений період передбачена відповідальність — від адміністративної до кримінальної. За звичайне порушення правил рибальства передбачене попередження або штраф:

для громадян — від 34 до 170 гривень;

для посадових осіб — від 170 до 510 гривень.

Значно суворіше карається грубе порушення правил рибальства. До нього належать, зокрема, лов риби із застосуванням електроструму, вибухових чи отруйних речовин, вогнепальної зброї, заборонених або промислових знарядь лову без дозволу, а також перевищення встановлених лімітів чи добової норми вилову. У таких випадках штрафи становлять:

для громадян — від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних біоресурсів (або без такої);

для посадових осіб — від 510 до 850 гривень також із можливістю конфіскації.

Окрім цього, порушник зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду. Сума компенсації за одну незаконно виловлену щуку становить 3 468 гривень.

Рибалок закликають дотримуватися встановлених правил. Якщо щука випадково потрапила на гачок під час лову іншої риби, її потрібно якомога швидше та обережніше відпустити назад у воду.

Які ще заборони діятимуть для рибалок у лютому

На водоймах України також діє заборона на риболовлю в межах зимувальних ям — місць, де риба переживає холодну пору року. Переліки таких ділянок та їхні межі затверджені наказами територіальних підрозділів Держрибагентства й оприлюднені на офіційних ресурсах.

Крім того, у більшості регіонів з грудня по червень заборонено вилов раків. Обмеження діють у період їх спарювання, розвитку ікри та першої линьки.

Раніше ми писали, що незаконний вилов риби й досі є великою проблемою в Україні. За порушення рибалкам загрожують не лише штрафи та відшкодування збитків, а інколи й вилучення снастей та улову.

Також ми розповідали, що зимова риболовля популярна серед українців, але вона потребує суворого дотримання правил. Навіть узимку порушення норм може призвести до серйозних штрафів.