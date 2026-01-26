Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Правила риболовлі — за який улов можна отримати штраф у лютому

Правила риболовлі — за який улов можна отримати штраф у лютому

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:20
Нові обмеження для рибалок — за що штрафуватимуть в лютому 2026 року
Чоловіки рибалять на льоду. Фото: УНІАН

В Україні регулярно запроваджують тимчасові обмеження на вилов риби, щоб зберегти її популяцію. Порушення цих правил може коштувати рибалкам чималих грошей.

Про те, яка нова заборона діятиме для рибалок з лютого 2026 року, зазначається на Урядовому порталі.

Реклама
Читайте також:

Що буде заборонено робити рибалкам з лютого 2026 року

Відповідно до Правил любительського рибальства, з 15 лютого по 31 березня на всіх рибогосподарських водоймах України діє повна заборона на вилов щуки. Обмеження пов’язане з періодом нересту цієї риби.

Щука — одна з найпопулярніших риб серед любителів риболовлі. Водночас вона нереститься дуже рано — вже за температури води 3–5 градусів. Це відбувається значно раніше, ніж у більшості інших видів риб. Саме тому щуку необхідно захищати не лише під час нересту, а й у період підготовки до нього.

Перед нерестом риба мігрує до місць розмноження. У цей час вона особливо вразлива і легко стає здобиччю, тому потребує додаткової охорони.

На скільки можуть оштрафувати за вилов щуки під час нересту

Згідно зі ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконний вилов щуки в заборонений період передбачена відповідальність — від адміністративної до кримінальної. За звичайне порушення правил рибальства передбачене попередження або штраф:

  • для громадян — від 34 до 170 гривень;
  • для посадових осіб — від 170 до 510 гривень.

Значно суворіше карається грубе порушення правил рибальства. До нього належать, зокрема, лов риби із застосуванням електроструму, вибухових чи отруйних речовин, вогнепальної зброї, заборонених або промислових знарядь лову без дозволу, а також перевищення встановлених лімітів чи добової норми вилову. У таких випадках штрафи становлять:

  • для громадян — від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних біоресурсів (або без такої);
  • для посадових осіб — від 510 до 850 гривень також із можливістю конфіскації.

Окрім цього, порушник зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду. Сума компенсації за одну незаконно виловлену щуку становить 3 468 гривень.

Рибалок закликають дотримуватися встановлених правил. Якщо щука випадково потрапила на гачок під час лову іншої риби, її потрібно якомога швидше та обережніше відпустити назад у воду.

Які ще заборони діятимуть для рибалок у лютому

На водоймах України також діє заборона на риболовлю в межах зимувальних ям — місць, де риба переживає холодну пору року. Переліки таких ділянок та їхні межі затверджені наказами територіальних підрозділів Держрибагентства й оприлюднені на офіційних ресурсах.

Крім того, у більшості регіонів з грудня по червень заборонено вилов раків. Обмеження діють у період їх спарювання, розвитку ікри та першої линьки. 

Раніше ми писали, що незаконний вилов риби й досі є великою проблемою в Україні. За порушення рибалкам загрожують не лише штрафи та відшкодування збитків, а інколи й вилучення снастей та улову.

Також ми розповідали, що зимова риболовля популярна серед українців, але вона потребує суворого дотримання правил. Навіть узимку порушення норм може призвести до серйозних штрафів.

штраф вилов риби покарання риба риболовля
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації