Головна Економіка Зимова риболовля — без чого можна отримати штраф у 2026 році

Зимова риболовля — без чого можна отримати штраф у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 19:15
Риболовля взимку — що потрібно взяти з собою, щоб не отримати штраф у 2026
Чоловіки ловлять рибу на льоду. Фото: УНІАН

Зимова риболовля — це сезонне хобі багатьох українців, але разом із яскравими емоціями вона вимагає дотримання чітких правил. Навіть у холодний сезон рибалкам слід пам'ятати, що порушення норм може обернутися чималим штрафом.

Про те, без чого можна отримати штраф на зимовій риболовлі у 2026 році, розповіли в Держрибагентстві.

Читайте також:

Без чого рибалку можуть оштрафувати взимку 2026 року

Любительський лов риби дозволений вудками або спінінгами з будь-якою наживкою — штучною чи природною. Водночас діють обмеження:

  • не більше 7 гачків на одну людину;
  • добова норма вилову — до 3 кг риби;
  • додатково дозволяється одна рибина, якщо вона більша за мінімально допустимий розмір;
  • з моменту, коли водойма вкривається кригою, і до її повного танення — забороняється використовувати снасті з гачками, у яких відстань від основи гачка до вістря більша за 10 міліметрів

У Держрибагентстві нагадують, що рибалка повинен мати лінійку або інший вимірювальний інструмент, щоб перевіряти довжину спійманої риби та не порушувати закон.

Зимова риболовля — без чого можна отримати штраф у 2026 році - фото 1
Мінімально дозволені для вилову розміри риби. Фото: Скриншот
Зимова риболовля — без чого можна отримати штраф у 2026 році - фото 2
Мінімально дозволені для вилову розміри риби. Фото: Скриншот


Які штрафи передбачені у 2026 році

Відповідно до частини 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил рибальства, зокрема лов у заборонених місцях, перевищення кількості гачків або вилов надмірної кількості риби, передбачено: попередження або штраф від 34 до 170 гривень.

За грубі порушення — використання заборонених знарядь лову, електроструму, вибухових чи отруйних речовин, а також значне перевищення норм вилову (ч. 4 статті 85 КУпАП): штраф від 340 до 680 гривень з можливою конфіскацією снастей.

Окрім цього, інспектори рибоохорони нараховують збитки за кожну незаконно виловлену рибу за спеціальними таксами. У разі істотної шкоди водним біоресурсам можливе кримінальне провадження. 

В таких випадках, за ст. 249 Кримінального кодексу України, штраф може становити від 17 000 до 51 000 гривень, а в окремих випадках — до 85 000 гривень або навіть обмеження чи позбавлення волі з конфіскацією улову та знарядь лову.

Раніше ми писали, що коли водойми вкриваються льодом і встановлюються морози, в Україні починається період зимової риболовлі. Однак спеціалісти застерігають, що вихід на лід — це небезпечно, а тому слід бути максимально уважними.

Також ми розповідали, що спінінг — це поширений спосіб риболовлі, коли приманку закидають у воду та ведуть її для приваблення риби. Найчастіше так ловлять хижаків, зокрема щуку або судака. Цей метод дозволений, але передбачає певні правила, яких необхідно дотримуватися.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
