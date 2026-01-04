Рибалка на спінінг — що заборонено та який штраф можна отримати у 2026 році

Чоловік рибалить на спінінг. Фото: УНІАН

Спінінг — це популярне знаряддя лову риби, яке передбачає закидання приманки в воду і її проведення. Цей спосіб зазвичай використовують для ловлі хижих риб, таких як щука чи судак. Спінінг не належить до заборонених знарядь, але певні обмеження все ж є, і їх краще не ігнорувати.

Про те, які правила риболовлі на спінінг діють в Україні та за що можна отримати штраф у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Переваги та заборони риболовлі на спінінг

Фахівці Вінницького рибоохоронного патруля зазначають, що рибалити на спінінг можна як з берега, так і з човна. Ловити рибу з берега не скрізь зручно, адже доступ до води є не завжди, а також є певні обмеження щодо дальності закидання.

Водночас ловля з берега дає можливість прикормити рибу в певному місці, хоча це більше стосується не хижих, а інших видів риб.

Інший варіант — ловля з човна. Він має значно більше переваг. На великих річках чи озерах ловити з берега далеко не завжди можливо. Хижі риби, як правило, перебувають на глибших ділянках водойми. Також риба зазвичай краще ловиться на приманку, що рухається з поверхні на глибину.

Використання човна дозволяє пересуватися по воді, шукаючи місця для лову хижаків. Крім того, можна використовувати ехолоти та інші технології, що допомагають визначити глибину та знайти місце скупчення риби.

Згідно з Правилами любительського і спортивного рибальства, під час нересту дозволено використовувати лише одну вудку з двома гачками або спінінг з однією приманкою, а також ловити тільки з берега.

Після завершення нерестового періоду кількість гачків на одну людину може бути збільшена до 7, що сприяє збереженню рівноваги в риболовних популяціях і запобігає їх надмірному вилову.

Додаткові обмеження для рибалок у 2026 році

Правила риболовлі в Україні на 2026 рік передбачають певні обмеження для збереження розмаїття водних ресурсів. Зокрема, одному рибалці дозволяється ловити не більше 3 кг риби одного виду на добу. Також в Україні можна піймати одну трофейну рибу, таку як сом, при умові, що її довжина становить від 60 до 80 см.

Допустима норма улову для рибалок за добу у 2026 році. Фото: Скриншот

Під час риболовлі кожен рибалка повинен мати при собі засіб для вимірювання маси та довжини риби, що дозволяє перевірити, чи відповідає риба встановленим нормам.

На скільки штрафують за порушення правил рибальства у 2026 році

У Запорізькому рибоохоронному патрулі нагадують, що у частині 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) йдеться про порушення правил рибальства, такі як риболовля на заборонених ділянках або з перевищенням дозволеної кількості гачків. За ці порушення передбачений штраф від 34 до 170 грн або попередження.

У частині 4 статті 85 КУпАП описано грубі порушення, як-от використання вогнепальної зброї, електричного струму, вибухових або отруйних речовин для риболовлі. За ці порушення штраф складає від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь лову або без неї.

Окрім штрафу, рибоохоронці можуть нарахувати збитки за улов за спеціальними тарифами. Якщо завдано значної шкоди рибним запасам, може бути відкрито кримінальне провадження за статтею 249 ККУ, що передбачає штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі до трьох років.

За особливо серйозні порушення з використанням заборонених методів або повторні злочини можуть накласти штраф від 51 000 до 85 000 грн або обмеження волі до трьох років.

Раніше ми писали, що з настанням перших морозів українці готуються до зимової риболовлі. Проте на замерзлих водоймах важливо дотримуватись заходів безпеки, щоб не наражати себе на небезпеку.

Також ми розповідали, що полювання — це процес, який передбачає пошук, переслідування та добування диких тварин і птахів у природному середовищі. Оскільки безконтрольне полювання може призвести до зникнення деяких видів, в Україні існують закони, що регулюють цей вид дозвілля.