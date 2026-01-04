Рыбалка на спиннинг — что запрещено и какой штраф можно получить в 2026 году

Мужчина рыбачит на спиннинг. Фото: УНИАН

Спиннинг — это популярное орудие ловли рыбы, которое предусматривает забрасывание приманки в воду и ее проведение. Этот способ обычно используют для ловли хищных рыб, таких как щука или судак. Спиннинг не относится к запрещенным орудиям, но определенные ограничения все же есть, и их лучше не игнорировать.

О том, какие правила рыбалки на спиннинг действуют в Украине и за что можно получить штраф в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Преимущества и запреты рыбалки на спиннинг

Специалисты Винницкого рыбоохранного патруля отмечают, что рыбачить на спиннинг можно как с берега, так и с лодки. Ловить рыбу с берега не везде удобно, ведь доступ к воде есть не всегда, а также есть определенные ограничения по дальности заброса.

В то же время ловля с берега дает возможность прикормить рыбу в определенном месте, хотя это больше касается не хищных, а других видов рыб.

Другой вариант — ловля с лодки. Он имеет гораздо больше преимуществ. На больших реках или озерах ловить с берега далеко не всегда возможно. Хищные рыбы, как правило, находятся на более глубоких участках водоема. Также рыба обычно лучше ловится на приманку, движущуюся с поверхности на глубину.

Использование лодки позволяет передвигаться по воде, ища места для ловли хищников. Кроме того, можно использовать эхолоты и другие технологии, помогающие определить глубину и найти место скопления рыбы.

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешено использовать только одну удочку с двумя крючками или спиннинг с одной приманкой, а также ловить только с берега.

После завершения нерестового периода количество крючков на одного человека может быть увеличено до 7, что способствует сохранению равновесия в рыболовных популяциях и предотвращает их чрезмерный вылов.

Дополнительные ограничения для рыбаков в 2026 году

Правила рыбалки в Украине на 2026 год предусматривают определенные ограничения для сохранения разнообразия водных ресурсов. В частности, одному рыбаку разрешается ловить не более 3 кг рыбы одного вида в сутки. Также в Украине можно поймать одну трофейную рыбу, такую как сом, при условии, что ее длина составляет от 60 до 80 см.

Допустимая норма улова для рыбаков за сутки в 2026 году. Фото: Скриншот

Во время рыбалки каждый рыбак должен иметь при себе средство для измерения массы и длины рыбы, что позволяет проверить, соответствует ли рыба установленным нормам.

На сколько штрафуют за нарушение правил рыболовства в 2026 году

В Запорожском рыбоохранном патруле напоминают, что в части 3 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) речь идет о нарушении правил рыболовства, таких как рыбалка на запрещенных участках или с превышением разрешенного количества крючков. За эти нарушения предусмотрен штраф от 34 до 170 грн или предупреждение.

В части 4 статьи 85 КУоАП описаны грубые нарушения, такие как использование огнестрельного оружия, электрического тока, взрывчатых или ядовитых веществ для рыбалки. За эти нарушения штраф составляет от 340 до 680 грн с конфискацией орудий лова или без нее.

Кроме штрафа, рыбоохранники могут начислить убытки за улов по специальным тарифам. Если нанесен значительный ущерб рыбным запасам, может быть открыто уголовное производство по статье 249 УКУ, предусматривающей штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы до трех лет.

За особо серьезные нарушения с использованием запрещенных методов или повторные преступления могут наложить штраф от 51 000 до 85 000 грн или ограничение свободы до трех лет.

