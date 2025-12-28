Рыбалка на замерзших водоемах — какие правила и запреты будут действовать в 2026 году

Люди рыбачат зимой. Фото: УНИАН

С приходом первого снега и морозов многие украинцы начинают готовиться к своему любимому занятию — зимней рыбалке. Однако, во время такого досуга на замерзших водоемах, в первую очередь нужно заботиться о собственной безопасности и здоровье.

О том, каких правил следует придерживаться украинцам находясь на льду и где запрещено рыбачить в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какая толщина льда считается достаточной для зимней рыбалки

В Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства в Донецкой области напоминают, что перед выходом на лед нужно убедиться, что его толщина достаточна. Она может отличаться на разных участках водоема — особенно слабый лед возле устьев рек и притоков из-за течения. Безопасным лед считается при температуре ниже 0:

для одного пешехода — не менее 7 см;

для группы людей — не менее 15 см.

Расстояние между людьми должно быть не менее 5 м, а при массовом катании — толщина льда должна быть 25 см. Эксперты объясняют, что лед голубого оттенка — самый прочный, белый — вдвое слабее, серый — свидетельствует о наличии воды внутри.

Чтобы проверить толщину, пробивайте лунки с обеих сторон маршрута переправы с расстоянием до 5 м между ними, но никогда не используйте для этого удары ногами — это опасно.

Что запрещено делать на замерзших водоемах

Не выходите на лед ночью или при плюсовой температуре. Не рыбачьте в одиночку. Определите опасные участки, такие как возле стока воды, камыша, кустов или куч водорослей, где лед может быть тонким или хрупким. Также находясь на замерзшем водоеме следует придерживаться таких правил:

Не пробивайте лунки на переправах. Не рыбачьте далеко от берега или вблизи промоин. Избегайте толстого снежного покрова, под которым лед всегда слабее. Всегда имейте палку для проверки льда, веревку длиной 12-15 м и доску или ветку на случай непредвиденной ситуации. Не пробивайте много лунок в одном месте, оставляя между ними 8-10 м, и не собирайтесь большими группами на небольшом участке. Если лед трещит, медленно возвращайтесь на берег, не отрывая ног ото льда. Переправляйтесь только в специально оборудованных местах. Нельзя выходить на лед возле теплых струй воды, устьев рек, выхода сточных вод, при быстром течении, там, где в лед попали деревья или другие предметы, камыш, кучи водорослей, на неоднородном по цвету льду, во время весеннего таяния снега или резких колебаний температуры.

Что делать, если провалился под лед

Если вы провалились под лед, сохраняйте спокойствие и громко зовите на помощь. Широко раскиньте руки на краях пролома, избегайте погружения головой. Выходите на лед той же стороной, где провалились, ложась на него грудью и поочередно вытягивая ноги.

После выхода откатитесь от проруби и двигайтесь ползком в направлении проверенного льда. На берегу переоденьтесь в сухую одежду, делайте разогревающие упражнения и не давайте себе уснуть.

Если провалился другой, вызовите "101" и предупредите пострадавшего, что идете на помощь. Подайте предмет для вытягивания, такой как палка, веревка или шарф, приближаться к проруби следует ползком. Вытянув пострадавшего, ползком возвращайтесь на берег.

Находясь в безопасном месте вызывайте "скорую" и окажите первую помощь: осторожно согревайте, заверните в одеяло или сухую одежду, массируйте конечности, разведите костер. Не грейте резко и не погружайте в горячую воду, алкоголь также давать запрещено.

Где рыбалка на льду запрещена в 2026 году

В Госрыбагентстве напоминают, что с 1 ноября 2025 года действует осенне-зимний запрет на лов рыбы в зимовальных ямах до начала нереста 2026 года. Это делается для охраны водных ресурсов и создания благоприятных условий для зимовки рыбы.

Территориальные органы выдали списки запрещенных мест. За пределами зимовальных ям рыбачить можно:

на льду — зимними удочками и жерлицами;

без льда — нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингом с любыми приманками.

Во время ледостава до весеннего скресания запрещено использовать крючки длиной более 10 мм от цевья до кончика.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине будет временно ​​​​​запрещено ловить щуку. Это делают во время нереста, чтобы рыба могла естественно восстановиться.

Также мы рассказывали, что охота — это поиск и добыча диких животных и птиц в природе. Бесконтрольная охота угрожает исчезновению некоторых видов, поэтому в Украине действуют законы, которые её регулируют.