Дата публикации 26 декабря 2025 18:25
Сколько зайцев, уток и фазанов разрешено подстрелить в Украине за сутки в 2026 году
Мужчина на охоте. Фото: Pexels

Охота — это комплекс действий, направленных на выявление, преследование и добычу диких животных и птиц, живущих в естественной среде. Поскольку бесконтрольная охота может привести к исчезновению отдельных видов, в Украине действует ряд законов, регулирующих эту деятельность.

О том, сколько животных и птиц могут поймать украинцы за день не нарушая закон в 2026 году, рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

Лимиты добычи диких животных зимой 2025-2026 годов

Основные нормативные акты, которые регулируют деятельность охотников в Украине — это "Закон Украины о животном мире", "Закон Украины об охотничьем хозяйстве и охоте" и другие документы. Они определяют, на каких животных и птиц можно охотиться, в какой период года это разрешено, а также устанавливают сезонные ограничения и квоты на добычу.

Согласно приказу "Об утверждении лимитов использования охотничьих животных и установления норм добычи одним охотником в день", установлены максимальные суточные нормы для одного охотника на охотничий сезон 2025-2026 годов:

  1. Гуси — 3 шт.
  2. Утки — 5 шт.
  3. Лиска — 6 шт.
  4. Фазан — 3 шт.
  5. Кулики — 10 шт.
  6. Голуби — 10 шт.
  7. Перепелка — 15 шт.
  8. Куропатка серая — 3 шт.
  9. Заяц-русак — 1 шт.
  10. Дикий кролик — 1 шт.
  11. Куница каменная — 1 шт.
  12. Норец большой — 2 шт.
  13. Американская норка — 5 шт.
Охота в 2026 году — какие лимиты будут действовать в Украине - фото 1
Лимиты для охотников в 2026 году. Фото: Скриншот

Штрафы за нарушение правил охоты

За несоблюдение правил охоты предусмотрена ответственность согласно части 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • для граждан — от 102 до 1 020 грн;
  • для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.

Кроме того, нарушителю придется уплатить компенсацию за незаконную добычу животных (кроме видов, внесенных в Красную книгу Украины) согласно утвержденным таксам.

Охота в 2026 году — какие лимиты будут действовать в Украине - фото 2
Такси для возмещения убытков для охотников. Фото: Скриншот

В 2026 году за одно нарушение размер взыскания может достигать 80 тыс. грн за одну особь.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно устанавливают лимиты для охотников. За нарушение этих ограничений или отсутствие нужных документов украинцы могут получить штраф.

Также мы рассказывали, что в течение года на украинских водоемах вводят временные ограничения для рыбаков. Например, зимой стартует запрет на вылов щуки.

животные штрафы птицы наказание дикие животные
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
