Сколько зайцев, уток и фазанов разрешено подстрелить в Украине за сутки в 2026 году

Охота в 2026 году — какие лимиты будут действовать в Украине
Охота — это комплекс действий, направленных на выявление, преследование и добычу диких животных и птиц, живущих в естественной среде. Поскольку бесконтрольная охота может привести к исчезновению отдельных видов, в Украине действует ряд законов, регулирующих эту деятельность.
О том, сколько животных и птиц могут поймать украинцы за день не нарушая закон в 2026 году, рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Лимиты добычи диких животных зимой 2025-2026 годов
Основные нормативные акты, которые регулируют деятельность охотников в Украине — это "Закон Украины о животном мире", "Закон Украины об охотничьем хозяйстве и охоте" и другие документы. Они определяют, на каких животных и птиц можно охотиться, в какой период года это разрешено, а также устанавливают сезонные ограничения и квоты на добычу.
Согласно приказу "Об утверждении лимитов использования охотничьих животных и установления норм добычи одним охотником в день", установлены максимальные суточные нормы для одного охотника на охотничий сезон 2025-2026 годов:
- Гуси — 3 шт.
- Утки — 5 шт.
- Лиска — 6 шт.
- Фазан — 3 шт.
- Кулики — 10 шт.
- Голуби — 10 шт.
- Перепелка — 15 шт.
- Куропатка серая — 3 шт.
- Заяц-русак — 1 шт.
- Дикий кролик — 1 шт.
- Куница каменная — 1 шт.
- Норец большой — 2 шт.
- Американская норка — 5 шт.
Штрафы за нарушение правил охоты
За несоблюдение правил охоты предусмотрена ответственность согласно части 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- для граждан — от 102 до 1 020 грн;
- для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.
Кроме того, нарушителю придется уплатить компенсацию за незаконную добычу животных (кроме видов, внесенных в Красную книгу Украины) согласно утвержденным таксам.
В 2026 году за одно нарушение размер взыскания может достигать 80 тыс. грн за одну особь.
