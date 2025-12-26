Сколько зайцев, уток и фазанов разрешено подстрелить в Украине за сутки в 2026 году

Мужчина на охоте. Фото: Pexels

Охота — это комплекс действий, направленных на выявление, преследование и добычу диких животных и птиц, живущих в естественной среде. Поскольку бесконтрольная охота может привести к исчезновению отдельных видов, в Украине действует ряд законов, регулирующих эту деятельность.

О том, сколько животных и птиц могут поймать украинцы за день не нарушая закон в 2026 году, рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Лимиты добычи диких животных зимой 2025-2026 годов

Основные нормативные акты, которые регулируют деятельность охотников в Украине — это "Закон Украины о животном мире", "Закон Украины об охотничьем хозяйстве и охоте" и другие документы. Они определяют, на каких животных и птиц можно охотиться, в какой период года это разрешено, а также устанавливают сезонные ограничения и квоты на добычу.

Согласно приказу "Об утверждении лимитов использования охотничьих животных и установления норм добычи одним охотником в день", установлены максимальные суточные нормы для одного охотника на охотничий сезон 2025-2026 годов:

Гуси — 3 шт. Утки — 5 шт. Лиска — 6 шт. Фазан — 3 шт. Кулики — 10 шт. Голуби — 10 шт. Перепелка — 15 шт. Куропатка серая — 3 шт. Заяц-русак — 1 шт. Дикий кролик — 1 шт. Куница каменная — 1 шт. Норец большой — 2 шт. Американская норка — 5 шт.

Лимиты для охотников в 2026 году. Фото: Скриншот

Штрафы за нарушение правил охоты

За несоблюдение правил охоты предусмотрена ответственность согласно части 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан — от 102 до 1 020 грн;

для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.

Кроме того, нарушителю придется уплатить компенсацию за незаконную добычу животных (кроме видов, внесенных в Красную книгу Украины) согласно утвержденным таксам.

Такси для возмещения убытков для охотников. Фото: Скриншот

В 2026 году за одно нарушение размер взыскания может достигать 80 тыс. грн за одну особь.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно устанавливают лимиты для охотников. За нарушение этих ограничений или отсутствие нужных документов украинцы могут получить штраф.

Также мы рассказывали, что в течение года на украинских водоемах вводят временные ограничения для рыбаков. Например, зимой стартует запрет на вылов щуки.