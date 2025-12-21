Видео
Главная Экономика Запрет на вылов щуки — когда начнут штрафовать рыбаков

Запрет на вылов щуки — когда начнут штрафовать рыбаков

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 16:20
Зимний запрет на вылов щуки — когда стартует и на сколько могут оштрафовать рыбака
Мужчина держит щуку. Фото: УНИАН

В Украине время от времени вводят сезонные запреты на вылов некоторых видов водных обитателей. За игнорирование этих ограничений рыбакам грозят большие штрафы.

О том, когда в Украине стартует запрет на вылов щуки и на сколько будут штрафовать нарушителей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Когда стартует зимний запрет на вылов щуки

Согласно Правилам любительского рыболовства, с 15 февраля по 31 марта 2026 года в Украине будет действовать временный запрет на вылов щуки. Ограничения вводятся на период нереста, чтобы сохранить популяцию щуки и дать ей возможность естественно восстановиться.

По словам ихтиологов, щука начинает нереститься уже при температуре воды 3-5 градусов. Это одна из немногих рыб, которая размножается очень рано — иногда еще подо льдом.

Экологи отмечают, что щука играет важную роль в водоемах. Как хищная рыба, она контролирует численность мелких и слабых рыб, помогая поддерживать экологический баланс.

Какая ответственность за вылов щуки в запрещенный период

В Государственной экологической инспекции предупреждают, что вылов щуки во время запрета является нарушением природоохранного законодательства. В соответствии со статьей 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за каждую незаконно выловленную щуку предусмотрен штраф в размере 3 468 гривен.

Какие правила действуют для рыбаков зимой

Для рыбаков-любителей также установлены суточные нормы вылова. В частности, без ограничений по количеству разрешено ловить атерину, уклейку, американского карликового сома, ротаня-головушку, солнечного окуня, тюльку и амурского чебачка.

Заборона на вилов щуки — коли почнуть штрафувати рибалок - фото 1
Допустимые нормы улова для рыбака в сутки. Фото: Скриншот

Что касается других видов рыбы, то их разрешено вылавливать не более трех килограммов в сутки, а также одну трофейную особь. Отдельные нормы предусмотрены и для водных беспозвоночных:

  • рапаны — до 30 килограммов;
  • раков можно добыть до 30 штук;
  • двустворчатых моллюсков — до 5 килограммов;
  • креветок — не более одного килограмма в сутки.

Кроме того, в Украине продолжает действовать запрет на рыбалку в зимовальных ямах. Он будет оставаться в силе до начала весенне-летнего нерестового периода в 2026 году.

Ранее мы писали, что даже зимой многие украинцы ходят на рыбалку, но при этом не стоит забывать о правилах. В январе на водоемах действуют временные ограничения, а за их нарушение предусмотрены существенные штрафы.

Также мы рассказывали, что охота в этом сезоне проводится по правилам, определенным приказом Минприроды от 9 июня 2025 года. В нем четко прописано, сколько животных охотник может добыть за один день.

штраф наказание запрет рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
