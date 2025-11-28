Видео
Новые правила и штрафы для рыбаков — что изменится 1 декабря

Дата публикации 28 ноября 2025 16:10
Рыбаков предупредили о новых штрафах — что изменится с 1 декабря
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

С 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины начнут действовать обновленные правила рыбалки. За их нарушение украинцев могут оштрафовать.

О том, какие действия будут запрещены с 1 декабря и какие санкции предусмотрены для нарушителей, объяснили в Государственном агентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Читайте также:

Какие ограничения введут с 1 декабря

Ежегодно с началом зимы вводится запрет на вылов раков. Это связано с тем, что именно в этот период они проходят важные этапы жизненного цикла: первую линьку, формирование икры и размножение. Ограничения начнут действовать:

  • с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — на всех рыбохозяйственных водоемах;
  • с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — в пределах Киевского, Каневского, Кременчугского, Каменского и Днепровского водохранилищ.

Особое внимание следует обратить на широкопалого рака, который преобладает в водоемах Закарпатья и занесен в Красную книгу Украины. Его вылов запрещен круглый год.

Ответственность за незаконный вылов раков зимой

За незаконную добычу раков предусмотрены не только административные, но и уголовные санкции. Кроме того, нарушители обязаны возместить убытки рыбному хозяйству — 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака.

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок отметил, что речные раки являются важной частью водных экосистем. Они служат естественными "санитарами", очищая дно и перерабатывая органические остатки.

Снижение их численности из-за загрязнения водоемов и браконьерского вылова негативно влияет на состояние рек и озер. Он призвал рыбаков ответственно относиться к природе и строго придерживаться установленных правил.

Ранее мы писали, что "тихая охота" осенью — популярное занятие среди украинцев. Иногда походы в лес бывают настолько удачными, что возникает мысль продать лишние грибы, но законно ли это делать.

Также мы рассказывали, что еще одним распространенным хобби среди мужчин и женщин остается рыбалка. Однако во время такого отдыха важно соблюдать правила, ведь за их нарушение предусмотрены значительные штрафы.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
