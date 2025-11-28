Рибалок попередили про нові штрафи — що зміниться з 1 грудня

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

З 1 грудня 2025 року на більшості водойм України почнуть діяти оновлені правила риболовлі. За їх порушення українців можуть оштрафувати.

Про те, які дії будуть заборонені з 1 грудня та які санкції передбачені для порушників, пояснили в Державному агентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Реклама

Читайте також:

Які обмеження запровадять з 1 грудня

Щороку з початком зими вводиться заборона на вилов раків. Це пов’язано з тим, що саме в цей період вони проходять важливі етапи життєвого циклу: першу линьку, формування ікри та розмноження. Обмеження почнуть діяти:

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року – на всіх інших рибогосподарських водоймах;

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року – у межах Київського, Канівського, Кременчуцького, Кам’янського та Дніпровського водосховищ.

Особливу увагу слід звернути на широкопалого рака, який переважає у водоймах Закарпаття та занесений до Червоної книги України. Його вилов заборонений цілий рік.

Відповідальність за незаконний вилов раків взимку

За незаконне добування раків передбачені не лише адміністративні, а й кримінальні санкції. Крім того, порушники зобов’язані відшкодувати збитки рибному господарству — 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив, що річкові раки є важливою частиною водних екосистем. Вони слугують природними "санітарами", очищуючи дно та переробляючи органічні залишки.

Зниження їхньої чисельності через забруднення водойм і браконьєрський вилов негативно впливає на стан річок та озер. Він закликав рибалок відповідально ставитися до природи та суворо дотримуватися встановлених правил.

Раніше ми писали, що "тихе полювання" восени — популярне заняття серед українців. Іноді походи до лісу бувають настільки вдалими, що виникає думка продати зайві гриби, але чи законно це робити.

Також ми розповідали, що ще одним розповсюдженим хобі серед чоловіків та жінок залишається риболовля. Проте під час такого відпочинку важливо дотримуватися правил, адже за їх порушення передбачені значні штрафи.