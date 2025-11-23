Правила риболовлі в грудні — за які порушення можуть виписати штраф і забрати снасті

Люди рибалять на водоймі. Фото: УНІАН

Рибальство залишається одним із найпопулярніших хобі серед чоловіків і жінок. Однак займаючись цим, українцям потрібно дотримуватись чинних правил. За деякі порушення рибалки можуть отримати чималий штраф.

Про те, через що рибалок можуть оштрафувати у грудні, розповіли в Київському рибоохоронному патрулі.

Які обмеження діятимуть для рибалок у грудні

Згідно з правилами любительського і спортивного рибальства:

Максимальна добова норма вилову — 3 кг риби та до 30 раків на людину. Ловити рибу можна будь-якими видами вудок (не більше п’яти гачків на одного рибалку) або спінінгом із берега чи човна.

Є також заборонені методи лову, які можуть серйозно нашкодити природі. Не можна використовувати: вибухові або токсичні речовини, електрострум, колючі знаряддя, вогнепальну зброю (крім гарпунних рушниць для підводного полювання), промислові мережі, багріння, гатки, запруди або спускати воду з водойм.

На які види снастей заборонено ловити рибу в Україні

Найпоширеніші заборонені знаряддя:

Ятір — сітка з прутів або дроту. Косинка — трикутна сітка під льодом. Павук — велика сітка з осередком понад 10 мм. Парашут — конусоподібна мережа на швидких річках. Доріжка — волосінна зяброва сітка на гумовому амортизаторі; Телевізор/Екран — прямокутна сітка з поплавцями й вантажем; Острога, перемет, драч, електровудка та інші колючі або електричні пристрої.

На скільки можуть оштрафувати рибалок у грудні

Використання заборонених методів карається штрафом до 680 грн із конфіскацією обладнання та незаконно виловлених водних ресурсів. У випадках значних збитків застосовується кримінальна відповідальність:

штраф від 17 000 до 85 000 грн;

обмеження/позбавлення волі до трьох років із конфіскацією всього обладнання та риби.

Крім того, порушник повинен відшкодувати збитки рибному господарству за кожен незаконно виловлений екземпляр. Заборонено також виготовляти, продавати, рекламувати та зберігати такі знаряддя — штраф за це становить 1 700 грн.

Для багатьох українців риболовля — не просто захоплення, а спосіб відпочити від повсякденних справ. Та часто виникає запитання, чи дозволено ловити рибу у водоймах, що перебувають в оренді.

Також ми розповідали, що рибалити у Польщі без відповідних документів заборонено. Складність полягає не лише в самому дозволі: інколи потрібно отримати кілька різних ліцензій, що діють у певних місцях і протягом обмеженого часу, скласти іспит та регулярно сплачувати внески. Порушення цих правил може обернутися штрафом.