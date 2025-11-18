Рибалка на орендованих ставках — кого пускають безплатно у листопаді

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

Для багатьох українців риболовля — це не лише хобі, а й спосіб відпочинку. Однак часто виникає питання: чи можна ловити рибу у ставках, які перебувають в оренді.

Про те, хто може безплатно рибалити на орендованих ставках у листопаді 2025 року, розповіли на сайті Сергіївської сільської територіальної громади.

На яких водоймах можна рибалити безплатно

Згідно зі статтею 46 Водного кодексу України, користування водними об’єктами може бути:

загальним;

спеціальним.

Загальне користування дозволяє громадянам безплатно користуватися водою для купання, плавання на човнах, любительського та спортивного рибальства для власних потреб, поїння тварин або забору води без споруд та технічних пристроїв. Для цього не потрібно отримувати дозволи або бути власником водойми.

На водоймах, що знаходяться в оренді, — загальне користування можливе тільки за правилами орендаря та за погодженням з органом, який надав водойму в оренду. Орендар зобов’язаний повідомити громадськість про умови користування та про можливу заборону риболовлі. Якщо таких умов не встановлено, загальне користування дозволяється без обмежень.

Любительський та спортивний лов риби дозволений у більшості водойм України, за винятком природно-заповідних територій, ставків та господарств для розведення риби, питних, лікувальних та технічних водойм, а також місць, де риболовля заборонена.

Хто може безплатно рибалити на орендованому ставку

На загальнодоступних водоймах рибалити можна безплатно, а на водоймах, наданих громадськими об’єднаннями для любительського рибальства:

членам об’єднання — за членськими квитками;

іншим громадянам — за платними картками, вартість яких встановлюють об’єднання за погодженням із фінансовими органами та рибоохороною.

Плата за риболовлю з берега дозволена лише на річках із водозбором до 50 тисяч кв.км. Безкоштовно рибалити на платних водоймах можуть:

Діти до 16 років. Люди з інвалідністю I та II груп. учасники ліквідації аварії на ЧАЕС I та II категорій.

Любительський лов риби на загальнодоступних водоймах дозволяється з берега або човна вудками всіх видів з не більше ніж п’ятьма гачками, а також спінінгом. На платних водоймах члени об’єднань можуть рибалити з берега або човна з не більше ніж десятьма гачками.

Незаконне обмеження доступу до водойми, як і вилов риби без дозволу в орендованому ставку вважаються правопорушеннями та караються законом. Контроль за дотриманням правил здійснюють органи рибоохорони, уповноважені державні органи та громадські інспектори з охорони природи.

