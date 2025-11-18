Видео
Пруд в аренде — кто может бесплатно рыбачить в ноябре

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 19:10
обновлено: 19:22
Рыбалка на арендованных прудах — кого пускают бесплатно в ноябре
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

Для многих украинцев рыбалка — это не только хобби, но и способ отдыха. Однако часто возникает вопрос: можно ли ловить рыбу в прудах, которые находятся в аренде.

О том, кто может бесплатно рыбачить на арендованных прудах в ноябре 2025 года, рассказали на сайте Сергеевской сельской территориальной общины.

На каких водоемах можно рыбачить бесплатно

Согласно статье 46 Водного кодекса Украины, пользование водными объектами может быть:

  • общим;
  • специальным.

Общее пользование позволяет гражданам бесплатно пользоваться водой для купания, плавания на лодках, любительского и спортивного рыболовства для собственных нужд, поения животных или забора воды без сооружений и технических устройств. Для этого не нужно получать разрешения или быть владельцем водоема.

На водоемах, находящихся в аренде, — общее пользование возможно только по правилам арендатора и по согласованию с органом, который предоставил водоем в аренду. Арендатор обязан сообщить общественности об условиях пользования и о возможном запрете рыбалки. Если таких условий не установлено, общее пользование разрешается без ограничений.

Любительский и спортивный лов рыбы разрешен в большинстве водоемов Украины, за исключением природно-заповедных территорий, прудов и хозяйств для разведения рыбы, питьевых, лечебных и технических водоемов, а также мест, где рыбалка запрещена.

Кто может бесплатно рыбачить на арендованном пруду

На общедоступных водоемах рыбачить можно бесплатно, а на водоемах, предоставленных общественными объединениями для любительского рыболовства:

  • членам объединения — по членским билетам;
  • другим гражданам — по платным карточкам, стоимость которых устанавливают объединения по согласованию с финансовыми органами и рыбоохраной.

Плата за рыбалку с берега разрешена только на реках с водосбором до 50 тысяч кв. км. Бесплатно рыбачить на платных водоемах могут:

  1. Дети до 16 лет.
  2. Люди с инвалидностью I и II групп.
  3. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС I и II категорий.

Любительский лов рыбы на общедоступных водоемах разрешается с берега или лодки удочками всех видов с не более чем пятью крючками, а также спиннингом. На платных водоемах члены объединений могут рыбачить с берега или лодки с не более чем десятью крючками.

Незаконное ограничение доступа к водоему, как и вылов рыбы без разрешения в арендованном пруду считаются правонарушениями и наказываются законом. Контроль за соблюдением правил осуществляют органы рыбоохраны, уполномоченные государственные органы и общественные инспекторы по охране природы.

Ранее мы писали, что на водоемах в Польше часто можно увидеть людей со снастями. Среди рыбаков встречаются и украинцы. Однако здесь есть свои правила рыболовства, о которых стоит знать, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что даже с приходом осени и холодной погоды многие украинцы не бросают свое хобби — рыбалку. Но при этом не стоит забывать о правилах, которые действуют в течение всего года.

вылов рыбы аренда рыба рыбалка водоем
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
