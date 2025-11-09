Осталось несколько недель — за что начнут штрафовать рыбаков с 1 декабря

Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

С 1 декабря 2025 года на большинстве украинских водоемов начнет действовать новый запрет. Нарушителям правил рыболовства грозят не только административные штрафы.

О том, что будет запрещено делать рыбакам с 1 декабря и какие штрафы грозят нарушителям, отмечается в публикации Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Что будет запрещено делать рыбакам с 1 декабря

В Госрыбагентстве объяснили, что запрет на вылов раков, который традиционно стартует с 1 декабря, нужен из-за важных биологических процессов:

первой линьки;

вынашивание икры;

период размножения.

Цель ограничения — сохранить популяцию раков во время спаривания и вынашивания икры. Специалисты рыбоохранного патруля уточнили, что раки живут от 20 до 50 лет и достигают половой зрелости на третьем году жизни, когда их длина достигает 7-8 см.

Спаривание происходит при температуре воды ниже 10 градусов, а количество потомства зависит от возраста и размера самки. В среднем одна самка рака может отложить 300-400 личинок.

Через две-три недели после оплодотворения самка прикрепляет икру под брюшком для дальнейшего развития, которое длится около семи месяцев. Молодь обычно появляется в конце мая — начале июня, когда температура воды достигает 21-23 градусов тепла.

После этого наступает период линьки, когда раки сбрасывают панцирь, что временно делает их особенно уязвимыми, ведь они линяют не в укрытиях, а на открытых участках.

На сколько могут оштрафовать за пойманного рака в период запрета

За нарушение правил рыбалки предусмотрены административные штрафы от 34 до 680 грн с обязательным возмещением ущерба. В случае существенного вреда водным биоресурсам наступает уголовная ответственность:

штраф от 17 000 до 85 000 грн,

ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Кроме этого, нарушитель должен возместить нанесенный ущерб природе. За каждого незаконно выловленного рака сумма возмещения составляет 3 332 грн.

