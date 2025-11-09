Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Рыбалка зимой — за что будут штрафовать украинцев с 1 декабря

Рыбалка зимой — за что будут штрафовать украинцев с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 18:10
обновлено: 14:52
Осталось несколько недель — за что начнут штрафовать рыбаков с 1 декабря
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

С 1 декабря 2025 года на большинстве украинских водоемов начнет действовать новый запрет. Нарушителям правил рыболовства грозят не только административные штрафы.

О том, что будет запрещено делать рыбакам с 1 декабря и какие штрафы грозят нарушителям, отмечается в публикации Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Реклама
Читайте также:

Что будет запрещено делать рыбакам с 1 декабря

В Госрыбагентстве объяснили, что запрет на вылов раков, который традиционно стартует с 1 декабря, нужен из-за важных биологических процессов:

  • первой линьки;
  • вынашивание икры;
  • период размножения.

Цель ограничения — сохранить популяцию раков во время спаривания и вынашивания икры. Специалисты рыбоохранного патруля уточнили, что раки живут от 20 до 50 лет и достигают половой зрелости на третьем году жизни, когда их длина достигает 7-8 см.

Спаривание происходит при температуре воды ниже 10 градусов, а количество потомства зависит от возраста и размера самки. В среднем одна самка рака может отложить 300-400 личинок.

Через две-три недели после оплодотворения самка прикрепляет икру под брюшком для дальнейшего развития, которое длится около семи месяцев. Молодь обычно появляется в конце мая — начале июня, когда температура воды достигает 21-23 градусов тепла.

После этого наступает период линьки, когда раки сбрасывают панцирь, что временно делает их особенно уязвимыми, ведь они линяют не в укрытиях, а на открытых участках.

На сколько могут оштрафовать за пойманного рака в период запрета

За нарушение правил рыбалки предусмотрены административные штрафы от 34 до 680 грн с обязательным возмещением ущерба. В случае существенного вреда водным биоресурсам наступает уголовная ответственность:

  • штраф от 17 000 до 85 000 грн,
  • ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Кроме этого, нарушитель должен возместить нанесенный ущерб природе. За каждого незаконно выловленного рака сумма возмещения составляет 3 332 грн.

Ранее мы писали, что осенью дни становятся короче, а воздух и вода — холоднее, но рыбалка до сих пор остается популярной среди украинцев. В то же время стоит помнить о том, что ловить рыбу можно исключительно для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что в 2025 году в Украине рыбаки должны учитывать сезонные запреты. Даже если вы используете разрешенные снасти, нарушение правил может привести к штрафу.

штраф вылов рыбы вылов раков рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации