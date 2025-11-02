В Украине запретили ловить рыбу в некоторых местах — на каких локациях штрафуют с 1 ноября

Новый запрет для рыбаков — за что штрафуют с 1 ноября
С 1 ноября 2025 года в Украине начался осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Ограничения будут действовать до начала нерестового сезона 2026 года.
О том, где запрещено рыбачить с 1 ноября и какое наказание грозит нарушителям, напомнили в Госрыбагентстве.
Что запрещено делать рыбакам с 1 ноября
С целью защиты рыбных запасов и обеспечения безопасных условий зимовки, территориальные управления Госрыбагентства издали специальные приказы, в которых определен список зимовальных ям и их границы. В пределах этих участков любой вылов рыбы категорически запрещен.
Рыбалка разрешается только за пределами зимовальных ям из льда с использованием зимних удочек или жерлиц всех типов. Если водоем не покрыт льдом, ловить можно нахлыстом, донными, поплавочными снастями или спиннингом с естественной или искусственной наживкой. При этом общее количество крючков на одного рыбака не должно превышать семи.
Также стоит помнить, что в период ледостава до скресания льда запрещается применение крючков, расстояние от цевья до жала которых превышает 10 мм. Кроме того, в течение всего года действует запрет на использование одинарных (соединенных между собой), двойных или тройных крючков, если они не имеют блесны или приманки (естественной или искусственной).
Какое наказание грозит нарушителям
В зависимости от тяжести, нарушение установленных правил влечет за собой:
- административное наказание;
- уголовную ответственность;
- обязательное возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству.
"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыболовное сообщество к ответственности и неукоснительному соблюдению требований законодательства", — подчеркнул председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.
По его словам, охрана рыбы в зимовальных ямах имеет чрезвычайно важное значение для сохранения водных биоресурсов. В это время рыба наиболее уязвима, поэтому соблюдение запрета дает ей возможность перезимовать без стресса и успешно размножаться весной.
Ранее мы писали, что с приходом осеннего сезона украинцы обычно берутся за уборку приусадебных участков — сжигают опавшие листья, сухую траву и ветки. Впрочем, делать это следует с соблюдением правил, ведь неправильные действия могут навредить окружающей среде, здоровью людей и привести к значительным штрафам.
Также мы рассказывали, что даже если рыба поймана в соответствии с нормами любительского или спортивного рыболовства, ее разрешено использовать исключительно для собственного потребления. Продажа такой рыбы считается нарушением закона.
Читайте Новини.LIVE!