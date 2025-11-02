В Украине запретили ловить рыбу в некоторых местах — на каких локациях штрафуют с 1 ноября

Инспекторы Госрыбоохраны задержали рыбака. Фото: УНИАН

С 1 ноября 2025 года в Украине начался осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Ограничения будут действовать до начала нерестового сезона 2026 года.

О том, где запрещено рыбачить с 1 ноября и какое наказание грозит нарушителям, напомнили в Госрыбагентстве.

Что запрещено делать рыбакам с 1 ноября

С целью защиты рыбных запасов и обеспечения безопасных условий зимовки, территориальные управления Госрыбагентства издали специальные приказы, в которых определен список зимовальных ям и их границы. В пределах этих участков любой вылов рыбы категорически запрещен.

Рыбалка разрешается только за пределами зимовальных ям из льда с использованием зимних удочек или жерлиц всех типов. Если водоем не покрыт льдом, ловить можно нахлыстом, донными, поплавочными снастями или спиннингом с естественной или искусственной наживкой. При этом общее количество крючков на одного рыбака не должно превышать семи.

Также стоит помнить, что в период ледостава до скресания льда запрещается применение крючков, расстояние от цевья до жала которых превышает 10 мм. Кроме того, в течение всего года действует запрет на использование одинарных (соединенных между собой), двойных или тройных крючков, если они не имеют блесны или приманки (естественной или искусственной).

Какое наказание грозит нарушителям

В зависимости от тяжести, нарушение установленных правил влечет за собой:

административное наказание;

уголовную ответственность;

обязательное возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству.

"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыболовное сообщество к ответственности и неукоснительному соблюдению требований законодательства", — подчеркнул председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

По его словам, охрана рыбы в зимовальных ямах имеет чрезвычайно важное значение для сохранения водных биоресурсов. В это время рыба наиболее уязвима, поэтому соблюдение запрета дает ей возможность перезимовать без стресса и успешно размножаться весной.

