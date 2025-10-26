Видео
Главная Экономика Почему нельзя сжигать сухие листья и что за это будет в 2025 году

Почему нельзя сжигать сухие листья и что за это будет в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:05
обновлено: 14:36
От штрафов до тюрьмы — почему сжигать опавшие листья опасно и дорого
Люди сгребают сухие листья. Фото: УНИАН

С наступлением осени многие украинцы традиционно начинают убирать сухие листья, траву и ветки. Однако делать это нужно правильно, иначе можно нанести вред природе, здоровью людей и получить большой штраф.

О том, что нельзя делать с опавшими листьями и какие штрафы грозят украинцам за нарушение запрета в 2025 году, объяснили на Правительственном портале.

Читайте также:

Почему нельзя жечь сухие листья

Самовольное выжигание растительности запрещено законом. Оно не только вредит экологии, но и противоречит правовым нормам. Такие действия вызывают:

  • загрязнение воздуха;
  • повышение риска пожаров;
  • снижение плодородия почвы;
  • разрушение почвенной микрофлоры и уменьшение биоразнообразия.

На сколько могут оштрафовать за сжигание опавших листьев в 2025 году

Граждане могут получить штраф от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 530-4 590 грн), а должностные лица — от 270 до 900 НМДГ (4 590-15 300 грн). Если из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар в лесу или он распространился на большой территории, штрафы возрастают:

  • до 270-900 НМДГ (4 590-15 300 грн) для граждан;
  • 630-1 800 НМДГ (10 710-30 600 грн) для должностных лиц.

За сжигание растительности на полях, лугах, пастбищах, в зеленых зонах населенных пунктов, парках или вдоль дорог и железных дорог граждане получают штраф от 180 до 360 НМДГ (3 060-6 120 грн), должностные лица — от 900 до 1 260 НМДГ (15 300-21 420 грн). На территориях природно-заповедного фонда эти суммы еще выше:

  • от 360 до 720 НМДГ (6 120-12 240 грн) для граждан;
  • от 1 260 до 1 800 НМДГ (21 420-30 600 грн) для должностных лиц.

Сжигать сухую траву, листья и кустарники не стоит — это опасно и вредно, а научных оснований для этого нет. Кроме того, выжигание листьев может привести к масштабным пожарам, которые угрожают жизни людей, загрязняют воздух и снижают плодородие почв.

Когда за сжигание листьев наступает уголовная ответственность

Закон предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность за уничтожение растительного мира. За поджог лесов, зеленых зон в городах и вдоль дорог, стерни, дикорастущей травы и остатков растений на полях предусмотрены штрафы от 91 800 до 153 000 грн или ограничение/лишение свободы на 2-5 лет.

Если такие действия привели к гибели людей, массовой гибели животных или других тяжких последствий, наказание может достигать 5-10 лет лишения свободы.

Эксперты призывают отказаться от выжигания сухостоя и выбирать безопасные способы утилизации растительных остатков. Это сохранит природу, здоровье и ваши деньги.

Ранее мы писали, что с приходом холодного сезона многие украинские семьи, особенно в сельской местности и на окраинах городов, начинают закупать дрова для обогрева домов. Важно делать это только у легальных поставщиков, ведь иначе существует риск получить штраф.

Также мы рассказывали, что полномасштабная война повлияла не только на людей, но и на окружающую среду. Многие водоемы сейчас заминированы или временно находятся под контролем оккупантов, а для рыбаков введены более жесткие правила.

закон пожар деньги штраф пожарная опасность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
