Від штрафів до в'язниці — чому спалювати опале листя небезпечно і дорого

Люди згрібають сухе листя. Фото: УНІАН

З настанням осені багато українців традиційно починають прибирати сухе листя, траву та гілки. Проте робити це потрібно правильно, інакше можна завдати шкоди природі, здоров’ю людей і отримати великий штраф.

Про те, що не можна робити з опалим листям та які штрафи загрожують українцям за порушення заборони у 2025 році, пояснили на Урядовому порталі.

Реклама

Читайте також:

Чому не можна палити сухе листя

Самовільне випалювання рослинності заборонене законом. Воно не тільки шкодить екології, але й суперечить правовим нормам. Такі дії спричиняють:

забруднення повітря;

підвищення ризику пожеж;

зниження родючості ґрунту;

руйнування ґрунтової мікрофлори та зменшення біорізноманіття.

На скільки можуть оштрафувати за спалювання опалого листя у 2025 році

Громадяни можуть отримати штраф від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 530–4 590 грн), а посадові особи — від 270 до 900 НМДГ (4 590–15 300 грн). Якщо через необережне поводження з вогнем виникла пожежа в лісі або вона поширилася на великій території, штрафи зростають:

до 270–900 НМДГ (4 590–15 300 грн) для громадян;

630–1 800 НМДГ (10 710–30 600 грн) для посадових осіб.

За спалювання рослинності на полях, луках, пасовищах, у зелених зонах населених пунктів, парках або вздовж доріг та залізниць громадяни отримують штраф від 180 до 360 НМДГ (3 060–6 120 грн), посадові особи — від 900 до 1 260 НМДГ (15 300–21 420 грн). На територіях природно-заповідного фонду ці суми ще вищі:

від 360 до 720 НМДГ (6 120–12 240 грн) для громадян;

від 1 260 до 1 800 НМДГ (21 420–30 600 грн) для посадових осіб.

Спалювати суху траву, листя та чагарники не варто — це небезпечно і шкідливо, а наукових підстав для цього немає. Окрім того, випалювання листя може призвести до масштабних пожеж, що загрожують життю людей, забруднюють повітря і знижують родючість ґрунтів.

Коли через спалювання листя наступає кримінальна відповідальність

Закон передбачає не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність за знищення рослинного світу. За підпал лісів, зелених зон у містах та вздовж доріг, стерні, дикоростучої трави та залишків рослин на полях передбачені штрафи від 91 800 до 153 000 грн або обмеження/позбавлення волі на 2–5 років.

Якщо такі дії призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, покарання може сягати 5–10 років позбавлення волі.

Експерти закликають відмовитися від випалювання сухостою та обирати безпечні способи утилізації рослинних залишків. Це збереже природу, здоров’я та ваші гроші.

Раніше ми писали, що з приходом холодного сезону чимало українських родин, особливо в сільській місцевості та на околицях міст, починають закуповувати дрова для обігріву будинків. Важливо робити це лише у легальних постачальників, адже інакше існує ризик отримати штраф.

Також ми розповідали, що повномасштабна війна вплинула не лише на людей, а й на навколишнє середовище. Багато водойм наразі заміновані або тимчасово перебувають під контролем окупантів, а для рибалок запроваджені більш жорсткі правила.