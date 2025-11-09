Відео
Україна
Відео

Риболовля взимку — за що штрафуватимуть українців з 1 грудня

Риболовля взимку — за що штрафуватимуть українців з 1 грудня

Дата публікації: 9 листопада 2025 18:10
Оновлено: 14:52
Залишилось кілка тижнів — за що почнуть штрафувати рибалок з 1 грудня
Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

З 1 грудня 2025 року на більшості українських водойм почне діяти нова заборона. Порушникам правил рибальства загрожують не лише адміністративні штрафи.

Про те, що буде заборонено робити рибалкам з 1 грудня та які штрафи загрожуватимуть порушникам, зазначається у публікації Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Читайте також:

Що буде заборонено робити рибалкам з 1 грудня

У Держрибагентстві пояснили, що заборона на вилов раків, яка традиційно стартує з 1 грудня, потрібна через важливі біологічні процеси:

  • першу линьку;
  • виношування ікри;
  • період розмноження.

Мета обмеження — зберегти популяцію раків під час спарювання та виношування ікри. Фахівці рибоохоронного патруля уточнили, що раки живуть від 20 до 50 років і досягають статевої зрілості на третьому році життя, коли їх довжина сягає 7–8 см.

Спарювання відбувається при температурі води нижче 10 градусів, а кількість нащадків залежить від віку та розміру самки. В середньому одна самка рака може відкласти 300–400 личинок.

Через два-три тижні після запліднення самка прикріплює ікру під черевцем для подальшого розвитку, який триває близько семи місяців. Молодь зазвичай з’являється наприкінці травня — на початку червня, коли температура води досягає 21–23 градусів тепла.

Після цього настає період линьки, коли раки скидають панцир, що тимчасово робить їх особливо вразливими, адже вони линяють не в укриттях, а на відкритих ділянках.

На скільки можуть оштрафувати за спійманого рака в період заборони

За порушення правил риболовлі передбачені адміністративні штрафи від 34 до 680 грн з обов’язковим відшкодуванням шкоди. У разі суттєвої шкоди водним біоресурсам настає кримінальна відповідальність:

  • штраф від 17 000 до 85 000 грн,
  • обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Крім цього, порушник повинен відшкодувати завдані збитки природі. За кожного незаконно виловленого рака сума відшкодування становить 3 332 грн.

Раніше ми писали, що восени дні стають коротшими, а повітря й вода — холоднішими, але риболовля досі залишається популярною серед українців. Водночас варто пам’ятати про те, що ловити рибу можна виключно для власних потреб.

Також ми розповідали, що у 2025 році в Україні рибалки повинні враховувати сезонні заборони. Навіть якщо ви використовуєте дозволені снасті, порушення правил може призвести до штрафу.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
