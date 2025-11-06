Відео
Скільки риби можна піймати за день без порушення закону у 2025

Скільки риби можна піймати за день без порушення закону у 2025

Дата публікації: 6 листопада 2025 19:35
Оновлено: 20:31
Хороший кльов може закінчитись штрафом — які обмеження для рибалок діють у листопаді
Чоловік ловить рибу з дерева. Фото: УНІАН

Восени 2025 року в Україні діють певні обмеження для рибалок, які важливо враховувати перед виходом на воду. Навіть якщо ви не використовуєте заборонені знаряддя лову, це не означає, що вас не можуть оштрафувати. 

Про те, скільки риби за день може піймати один рибалка, не отримавши штраф у листопаді 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому рибалку можуть оштрафувати через гарний улов 

Згідно з чинними нормами, ловити рибу в Україні можна вудками чи спінінгами будь-яких типів із використанням природної або штучної наживки — не більше ніж із 7 гачками на одного рибалку. Добова норма вилову — 3 кг риби плюс одна більша особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений. 

Згідно з ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перевищення встановленого ліміту передбачено штраф від 340 до 680 гривень, а також можливу конфіскацію снастей, човнів чи незаконно виловлених ресурсів.

Мінімально дозволені для вилову розміри риби у листопаді 2025 року

В Чернігівському рибоохоронному патрулі нагадують, що рибалки зобов’язані мати при собі інструмент для вимірювання улову. Недотримання мінімальних розмірів вважається браконьєрством. Дозволені розміри риби для вилову у листопаді 2025 року такі:

  • сиг — 25 см;
  • сом — 80 см;
  • щука — 50 см;
  • судак — 42 см;
  • синець — 22 см;
  • білизна — 30 см;
  • головень, чехоня — 24 см;
  • лин, форель струмкова, рибець — 20 см;
  • раки — 11 см (у дніпровських водосховищах), 10 см — в інших водоймах;
  • білий амур, товстолоб — 60 см (у дніпровських водосховищах), 40 см — в інших;
  • лящ, сазан (короп) — 35 см (у дніпровських водосховищах), 30 см — в інших;
  • плітка, тарань — 18 см (у дніпровських водосховищах, в інших — без обмежень).

Для інших видів риби, не занесених до Червоної книги України, мінімальний розмір не встановлено. Якщо спіймана риба менша за дозволений розмір — обережно звільніть її з гачка й відпустіть у воду.

Раніше ми писали, що з 1 листопада 2025 року в Україні запроваджено осінньо-зимову заборону на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нересту 2026 року.

Також ми розповідали, що хоча з настанням холодів дні стають коротшими, а вода — прохолоднішою, осіння риболовля все ще може бути вдалою. Водночас рибалкам слід пам’ятати про чинні правила та сезонні обмеження.

штрафи вилов риби порушення риба риболовля
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
