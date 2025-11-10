Видео
Где можно ловить рыбу в Польше и сколько это стоит в 2025 году

Где можно ловить рыбу в Польше и сколько это стоит в 2025 году

Дата публикации 10 ноября 2025 19:15
обновлено: 17:42
Рыбалка в Польше — где можно посидеть с удочкой и за что нужно будет заплатить
Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

Отдых с удочкой на берегу реки в Польше остается любимым занятием многих людей. Среди рыбаков можно встретить и украинцев. Однако рыбалка в этой стране имеет свои правила, которые следует знать, чтобы не получить штраф.

О том, какие правила рыбалки действуют в Польше в 2025 году, рассказывает "Польский консультант".

Где можно рыбачить в Польше

Ловить рыбу в Польше без разрешения запрещено. Проблема заключается не только в покупке документа. Часто нужно оформить несколько различных разрешений, которые действуют только на определенных водоемах и определенное количество времени, сдать экзамены и платить регулярные взносы. Любое нарушение правил может привести к штрафу.

В Польше водоемы делятся на государственные и частные:

  1. Государственные водоемы организованы через Польский союз рыбаков (PZW). Реки часто делятся на зоны с различными правилами. Рыбалка здесь не бесплатная — нужно разрешение и уплата сборов.
  2. Частные водоемы могут быть обычными или специально предназначенными для рыбалки. Для специализированных участков достаточно договориться с владельцем и оплатить разрешение (примерно 70-150 злотых за день).

Какие документы нужны для рыбалки в Польше

Для законной рыбалки в Польше нужно иметь:

  1. Лицензию — временный документ на конкретный водоем и период.
  2. Карту рыбалки (Karta wedkarska) — пожизненное разрешение для водоемов под юрисдикцией PZW.

Дополнительные платы могут потребоваться для частных водоемов или специальных участков. Расходы на аренду снаряжения или дополнительные удочки не включаются.

Размеры рыбы и правила вылова

В польских водоемах чаще всего ловят карасей, карпов, щук и окуней. Для некоторых видов установлены минимальные размеры и ограничения на количество или вес улова. Например, в Гданьске:

  1. Щука — от 50 см.
  2. Карп — от 30 см.
  3. Жерех — от 40 см.
  4. Форель озерная — от 50 см.

Подробные нормативы всегда можно проверить на сайтах PZW или в местных отделениях.

Сколько стоит получить карту рыбалки и лицензию

Карту рыбалки выдают лицам от 14 лет (для подводной ловли — от 18), которые сдали экзамен, оформили карточку и оплатили сборы:

  • экзамен — 30-70 злотых;
  • годовой взнос — около 100 злотых;
  • изготовление карточки — около 10 злотых.

Лицензию на конкретный водоем можно оформить в местном отделении PZW или онлайн. Стоимость:

  • 1 день — 38 злотых;
  • 1 неделя — 133 злотых;
  • 1 год для всех водоемов — 500 злотых.

Владельцы карты рыбалки платят меньше — от 20 злотых за день до 250 злотых за годовой абонемент на отдельные водоемы.

Хотя правила польской рыбалки сложные, многие рыбаки готовы тратить время и деньги ради своего хобби. Главное — соблюдать все нормы, чтобы не получить штраф и не потратить деньги впустую.

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины вводится новый запрет. Те, кто будет игнорировать правила рыболовства, могут получить не только административные штрафы.

Также мы рассказывали, что многие украинцы переехали в соседнюю Польшу вместе со своими домашними любимцами. Там действуют собственные законы по содержанию животных, поэтому полезно узнать, какие последствия ожидают владельцев собак. За некоторые нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

Польша вылов рыбы рыба украинцы в Польше рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
