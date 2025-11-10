Рыбалка в Польше — где можно посидеть с удочкой и за что нужно будет заплатить

Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

Отдых с удочкой на берегу реки в Польше остается любимым занятием многих людей. Среди рыбаков можно встретить и украинцев. Однако рыбалка в этой стране имеет свои правила, которые следует знать, чтобы не получить штраф.

О том, какие правила рыбалки действуют в Польше в 2025 году, рассказывает "Польский консультант".

Где можно рыбачить в Польше

Ловить рыбу в Польше без разрешения запрещено. Проблема заключается не только в покупке документа. Часто нужно оформить несколько различных разрешений, которые действуют только на определенных водоемах и определенное количество времени, сдать экзамены и платить регулярные взносы. Любое нарушение правил может привести к штрафу.

В Польше водоемы делятся на государственные и частные:

Государственные водоемы организованы через Польский союз рыбаков (PZW). Реки часто делятся на зоны с различными правилами. Рыбалка здесь не бесплатная — нужно разрешение и уплата сборов. Частные водоемы могут быть обычными или специально предназначенными для рыбалки. Для специализированных участков достаточно договориться с владельцем и оплатить разрешение (примерно 70-150 злотых за день).

Какие документы нужны для рыбалки в Польше

Для законной рыбалки в Польше нужно иметь:

Лицензию — временный документ на конкретный водоем и период. Карту рыбалки (Karta wedkarska) — пожизненное разрешение для водоемов под юрисдикцией PZW.

Дополнительные платы могут потребоваться для частных водоемов или специальных участков. Расходы на аренду снаряжения или дополнительные удочки не включаются.

Размеры рыбы и правила вылова

В польских водоемах чаще всего ловят карасей, карпов, щук и окуней. Для некоторых видов установлены минимальные размеры и ограничения на количество или вес улова. Например, в Гданьске:

Щука — от 50 см. Карп — от 30 см. Жерех — от 40 см. Форель озерная — от 50 см.

Подробные нормативы всегда можно проверить на сайтах PZW или в местных отделениях.

Сколько стоит получить карту рыбалки и лицензию

Карту рыбалки выдают лицам от 14 лет (для подводной ловли — от 18), которые сдали экзамен, оформили карточку и оплатили сборы:

экзамен — 30-70 злотых;

годовой взнос — около 100 злотых;

изготовление карточки — около 10 злотых.

Лицензию на конкретный водоем можно оформить в местном отделении PZW или онлайн. Стоимость:

1 день — 38 злотых;

1 неделя — 133 злотых;

1 год для всех водоемов — 500 злотых.

Владельцы карты рыбалки платят меньше — от 20 злотых за день до 250 злотых за годовой абонемент на отдельные водоемы.

Хотя правила польской рыбалки сложные, многие рыбаки готовы тратить время и деньги ради своего хобби. Главное — соблюдать все нормы, чтобы не получить штраф и не потратить деньги впустую.

