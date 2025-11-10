Риболовля в Польщі — де можна посидіти з вудкою та за що потрібно буде заплатити

Люди рибалять з берега. Фото: УНІАН

Відпочинок з вудкою на березі річки в Польщі залишається улюбленим заняттям багатьох людей. Серед рибалок можна зустріти й українців. Однак риболовля в цій країні має свої правила, які варто знати, аби не отримати штраф.

Про те, які правила риболовлі діють в Польщі у 2025 році, розповідає "Польський консультант".

Де можна рибалити в Польщі

Ловити рибу в Польщі без дозволу заборонено. Проблема полягає не лише у купівлі документа. Часто потрібно оформити кілька різних дозволів, які діють лише на визначених водоймах і певну кількість часу, скласти іспити та сплачувати регулярні внески. Будь-яке порушення правил може призвести до штрафу.

У Польщі водойми поділяються на державні та приватні:

Державні водойми організовані через Польський союз рибалок (PZW). Річки часто поділяються на зони з різними правилами. Рибалка тут не безплатна — потрібен дозвіл і сплата зборів. Приватні водойми можуть бути звичайними або спеціально призначеними для риболовлі. Для спеціалізованих ділянок достатньо домовитися з власником і сплатити дозвіл (приблизно 70–150 злотих за день).

Які документи потрібні для риболовлі в Польщі

Для законної риболовлі в Польщі потрібно мати:

Ліцензію — тимчасовий документ на конкретну водойму та період. Карту риболовлі (Karta wedkarska) — довічний дозвіл для водойм під юрисдикцією PZW.

Додаткові плати можуть знадобитися для приватних водойм або спеціальних ділянок. Витрати на оренду спорядження або додаткові вудки не включаються.

Розміри риби та правила вилову

У польських водоймах найчастіше ловлять карасів, коропів, щук та окунів. Для деяких видів встановлені мінімальні розміри та обмеження на кількість або вагу улову. Наприклад, у Гданську:

Щука — від 50 см. Короп — від 30 см. Жерех — від 40 см. Форель озерна — від 50 см.

Детальні нормативи завжди можна перевірити на сайтах PZW або у місцевих відділеннях.

Скільки коштує отримати карту риболовлі та ліцензію

Карту риболовлі видають особам від 14 років (для підводного лову — від 18), які склали іспит, оформили картку та сплатили збори:

іспит — 30–70 злотих;

річний внесок — близько 100 злотих;

виготовлення картки — близько 10 злотих.

Ліцензію на конкретну водойму можна оформити у місцевому відділенні PZW або онлайн. Вартість:

1 день — 38 злотих;

1 тиждень — 133 злотих;

1 рік для всіх водойм — 500 злотих.

Власники картки риболовлі сплачують менше — від 20 злотих за день до 250 злотих за річний абонемент на окремі водойми.

Хоч правила польської риболовлі складні, багато рибалок готові витрачати час і гроші заради свого хобі. Головне — дотримуватися всіх норм, щоб не отримати штраф і не витратити гроші даремно.

