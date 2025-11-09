Штрафи для власників тварин у Польщі — за порушення яких правил суворо карають

Собаки на прогулянці. Фото: Unsplash

Чимало українців перебралися до сусідньої Польщі з домашніми улюбленцями. Там діють свої правила щодо утримання тварин, тому не завадить дізнатися, що загрожує власникам собак. Деякі порушення потягнуть за собою неприємні штрафні санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям із тваринами у Польщі.

Неправильне утримання собак

В Україні діють вимоги щодо правильного вигулу собак і їх належного утримання. Порушення правил карається фінансовою відповідальністю. В Польщі ситуація аналогічна, тільки розміри штрафів відрізняються. Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі yavp.pl, українцям та іншим власникам чотирилапих доведеться заплатити за:

неприбирання екскрементів у загальнодоступних місцях — 500 злотих (понад 5 600 грн);

невикористання повідця і намордника, якщо собака належить до небезпечної породи — 500 злотих;

відсутність щеплення від сказу — 500 злотих;

цькування і залякування тварини, що ставить під загрозу її безпеку — 1000 злотих (понад 11 300 грн);

утримання в неналежних умовах — 1000 злотих;

порушення загальних правил утримання, що призвело до виникнення загрози життю/здоров’ю людини — 1000 злотих.

За знущання над домашніми улюбленцями загрожує сильніше покарання — позбавлення волі на строк до трьох років.

Обов’язкове чіпування котів і собак

У Польщі планують створити загальнонаціональний реєстр чіпованих тварин, аби боротися з проблемою великої кількості безпритульних собак і котів. Тоді господарі чотирилапих будуть зобов’язані чіпувати своїх улюбленців та реєструвати в базі вже під час першого щеплення від сказу.

Тварин старшого віку, термін вакцинації яких мине до запровадження нової вимоги, потрібно буде чіпувати протягом 3 років. У разі ухилення доведеться заплатити великий штраф — до 5 000 злотих (майже 57 000 грн). А перевірку маркування та реєстрації зможуть проводити ветеринарні інспектори, поліція і навіть муніципальна варта.

Нагадаємо, в Польщі з 3 листопада до 15 грудня можна подати заявку на опалювальний ваучер, який компенсує витрати на тепло. Сума допомоги становить від 500 до 3 500 злотих залежно від тарифів.

Також ми писали, що для переїзду в Польщу варто мати запас щонайменше 15 000-25 000 злотих на покриття оренди, побутових потреб, оформлення документів тощо. У великих містах сума може зрости вдвічі.