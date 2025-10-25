Штрафи для власників собак — які суми і за що доведеться платити в листопаді

Собаки на вулиці. Фото: Unsplash

Українське законодавство чітко визначає відповідальність власників тварин за недобросовісне поводження з домашніми улюбленцями, недотримання правил утримання, а також за шкоду, нанесену чотирилапими. За порушення вимог і правил українцям загрожують чималі штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких випадках власників тварин можуть оштрафувати в Україні.

Штрафи для власників собак у листопаді

Згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідальність настає в разі недотримання правил утримання домашніх улюбленців. Наприклад, найпоширенішою проблемою є вигул собак у заборонених місцях (на дитячих майданчиках) або прогулянка на вулиці без повідця та намордника (стосується собак небезпечних порід).

Також часто господарі чотирилапих не прибирають за своїми тваринами у громадських місцях, що підпадає під статтю 154 КУпАП. Ці порушення тягнуть за собою штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170-340 грн). За повторну аналогічну дію протягом року буде фінансова санкція до 510 грн.

Жорстоке поводження з тваринами

Знущання над собаками і котами, навіть безпритульними, карається за статтею 89 КУпАП. Вона передбачає такі штрафи в листопаді 2025 року:

від 3 400 до 5 100 грн — за дії, які призвели до страждань або завдали фізичного болю тваринам, але не стали причиною тілесних ушкоджень/каліцтва/загибелі;

від 5 100 до 8 500 грн — за знущання, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або людиною, яку протягом року вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення;

від 3 400 до 5 950 грн — за неправильне транспортування тварини.

Також чотирилапого можуть конфіскувати у власника в разі наявності загрози життю чи здоров’ю тварини. В окремих випадках людині призначають адміністративний арешт терміном до 15 днів.

Штрафи за заподіяну шкоду

Наслідком поганого виховання домашнього улюбленця зазвичай стає пошкодження чужого майна чи навіть напад на інших людей/тварин. Якщо собака знищила зелені насадження у громадському місці, то власник повинен заплатити штраф від 170 до 510 грн. А нанесення шкоди приватному майну тягне за собою повне відшкодування збитків.

За порушення благоустрою загрожує фінансова санкція від 340 до 1 360 грн. У разі нападу тварини на перехожого доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн плюс собаку можуть конфіскувати.

