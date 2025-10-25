Штрафы для владельцев собак — какие суммы и за что придется платить в ноябре

Собаки на улице. Фото: Unsplash

Украинское законодательство четко определяет ответственность владельцев животных за недобросовестное обращение с домашними любимцами, несоблюдение правил содержания, а также за вред, нанесенный четвероногими. За нарушение требований и правил украинцам грозят немалые штрафы.

Штрафы для владельцев собак в ноябре

Согласно статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, ответственность наступает в случае несоблюдения правил содержания домашних любимцев. Например, самой распространенной проблемой является выгул собак в запрещенных местах (на детских площадках) или прогулка на улице без поводка и намордника (касается собак опасных пород).

Также часто хозяева четвероногих не убирают за своими животными в общественных местах, что подпадает под статью 154 КУоАП. Эти нарушения влекут за собой штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн). За повторное аналогичное действие в течение года будет финансовая санкция до 510 грн.

Жестокое обращение с животными

Издевательство над собаками и котами, даже бездомными, наказывается по статье 89 КУоАП. Она предусматривает такие штрафы в ноябре 2025 года:

от 3 400 до 5 100 грн — за действия, которые привели к страданиям или нанесли физическую боль животным, но не стали причиной телесных повреждений/калечения/гибели;

от 5 100 до 8 500 грн — за издевательства, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или человеком, которого в течение года уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение;

от 3 400 до 5 950 грн — за неправильную транспортировку животного.

Также четвероногого могут конфисковать у владельца при наличии угрозы жизни или здоровью животного. В отдельных случаях человеку назначают административный арест сроком до 15 дней.

Штрафы за причиненный вред

Следствием плохого воспитания домашнего любимца обычно становится повреждение чужого имущества или даже нападение на других людей/животных. Если собака уничтожила зеленые насаждения в общественном месте, то владелец должен заплатить штраф от 170 до 510 грн. А нанесение вреда частному имуществу влечет за собой полное возмещение убытков.

За нарушение благоустройства грозит финансовая санкция от 340 до 1 360 грн. В случае нападения животного на прохожего придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн плюс собаку могут конфисковать.

