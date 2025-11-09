Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика От штрафа до тюрьмы — за что наказывают владельцев собак в Польше

От штрафа до тюрьмы — за что наказывают владельцев собак в Польше

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 16:20
обновлено: 00:40
Штрафы для владельцев животных в Польше — за нарушение каких правил строго наказывают
Собаки на прогулке. Фото: Unsplash

Многие украинцы перебрались в соседнюю Польшу с домашними любимцами. Там действуют свои правила по содержанию животных, поэтому не помешает узнать, что грозит владельцам собак. Некоторые нарушения повлекут за собой неприятные штрафные санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам с животными в Польше.

Реклама
Читайте также:

Неправильное содержание собак

В Украине действуют требования по правильному выгулу собак и их надлежащему содержанию. Нарушение правил карается финансовой ответственностью. В Польше ситуация аналогичная, только размеры штрафов отличаются. Согласно информации на специализированном портале yavp.pl, украинцам и другим владельцам четвероногих придется заплатить за:

  • неуборку экскрементов в общедоступных местах — 500 злотых (более 5 600 грн);
  • неиспользование поводка и намордника, если собака принадлежит к опасной породе — 500 злотых;
  • отсутствие прививки от бешенства — 500 злотых;
  • травлю и запугивание животного, что ставит под угрозу его безопасность — 1000 злотых (более 11 300 грн);
  • содержание в ненадлежащих условиях — 1000 злотых;
  • нарушение общих правил содержания, что привело к возникновению угрозы жизни/здоровью человека — 1000 злотых.

За издевательства над домашними любимцами грозит более сильное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Обязательное чипирование кошек и собак

В Польше планируют создать общенациональный реестр чипированных животных, чтобы бороться с проблемой большого количества бездомных собак и кошек. Тогда хозяева четвероногих будут обязаны чипировать своих любимцев и регистрировать в базе уже во время первой прививки от бешенства.

Животных старшего возраста, срок вакцинации которых пройдет до введения нового требования, нужно будет чипировать в течение 3 лет. В случае уклонения придется заплатить большой штраф — до 5 000 злотых (почти 57 000 грн). А проверку маркировки и регистрации смогут проводить ветеринарные инспекторы, полиция и даже муниципальная стража.

Напомним, в Польше с 3 ноября по 15 декабря можно подать заявку на отопительный ваучер, который компенсирует расходы на тепло. Сумма помощи составляет от 500 до 3 500 злотых в зависимости от тарифов.

Также мы писали, что для переезда в Польшу стоит иметь запас не менее 15 000-25 000 злотых на покрытие аренды, бытовых нужд, оформления документов и пр. В крупных городах сумма может вырасти вдвое.

Польша животные штрафы собака домашние питомцы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации