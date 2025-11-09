Штрафы для владельцев животных в Польше — за нарушение каких правил строго наказывают

Собаки на прогулке. Фото: Unsplash

Многие украинцы перебрались в соседнюю Польшу с домашними любимцами. Там действуют свои правила по содержанию животных, поэтому не помешает узнать, что грозит владельцам собак. Некоторые нарушения повлекут за собой неприятные штрафные санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам с животными в Польше.

Неправильное содержание собак

В Украине действуют требования по правильному выгулу собак и их надлежащему содержанию. Нарушение правил карается финансовой ответственностью. В Польше ситуация аналогичная, только размеры штрафов отличаются. Согласно информации на специализированном портале yavp.pl, украинцам и другим владельцам четвероногих придется заплатить за:

неуборку экскрементов в общедоступных местах — 500 злотых (более 5 600 грн);

неиспользование поводка и намордника, если собака принадлежит к опасной породе — 500 злотых;

отсутствие прививки от бешенства — 500 злотых;

травлю и запугивание животного, что ставит под угрозу его безопасность — 1000 злотых (более 11 300 грн);

содержание в ненадлежащих условиях — 1000 злотых;

нарушение общих правил содержания, что привело к возникновению угрозы жизни/здоровью человека — 1000 злотых.

За издевательства над домашними любимцами грозит более сильное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Обязательное чипирование кошек и собак

В Польше планируют создать общенациональный реестр чипированных животных, чтобы бороться с проблемой большого количества бездомных собак и кошек. Тогда хозяева четвероногих будут обязаны чипировать своих любимцев и регистрировать в базе уже во время первой прививки от бешенства.

Животных старшего возраста, срок вакцинации которых пройдет до введения нового требования, нужно будет чипировать в течение 3 лет. В случае уклонения придется заплатить большой штраф — до 5 000 злотых (почти 57 000 грн). А проверку маркировки и регистрации смогут проводить ветеринарные инспекторы, полиция и даже муниципальная стража.

Напомним, в Польше с 3 ноября по 15 декабря можно подать заявку на отопительный ваучер, который компенсирует расходы на тепло. Сумма помощи составляет от 500 до 3 500 злотых в зависимости от тарифов.

Также мы писали, что для переезда в Польшу стоит иметь запас не менее 15 000-25 000 злотых на покрытие аренды, бытовых нужд, оформления документов и пр. В крупных городах сумма может вырасти вдвое.