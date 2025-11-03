Видео
Видео

Отопительный сезон в Польше — кто получит до 3500 злотых в 2025

Дата публикации 3 ноября 2025 17:05
обновлено: 17:27
Ваучеры на отопление в Польше — кто получит до 3500 злотых в 2025 году
Польские злотые. Фото: Pixabay

С 3 ноября по 15 декабря в Польше можно подать заявку на получение отопительного ваучера. Это финансовая помощь для покрытия расходов на тепло в связи с повышением тарифов на централизованное отопление.

О том, кто сможет получить деньги к отопительному сезону в Польше и какой размер помощи в 2025 году, рассказали на информационном портале in "Poland".

Какую сумму можно получить для покрытия расходов на отопление в Польше

Подать документы на выплаты можно онлайн через ePUAP или приложение mObywatel, а также лично в местных органах власти. Ваучер покрывает расходы на отопление за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Размер помощи зависит от стоимости тепла:

  • если цена отопления превышает 170 злотых за ГДж, выплата составит 500 злотых (примерно 5 687 грн);
  • если стоимость возрастет более 230 злотых за ГДж, помощь может достичь до 3500 злотых (почти 40 тыс. грн) на одно домохозяйство.

Также правительство предусмотрело возможность получить ваучер и на 2026 год — за период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Прием заявок начнется в начале следующего года, а сумма помощи, как и на этот раз, будет зависеть от цены на тепло и может составлять до 3500 злотых.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что перед поездкой в страны ЕС украинцам стоит внимательно ознакомиться с таможенными правилами. Некоторые продукты запрещено ввозить в Польшу — на границе их могут изъять или потребовать вернуться обратно.

Также мы рассказывали, что большинство путешественников волнуются из-за документов, но часто забывают о рисках уже после пересечения границы. В 2025 году существует немало оснований для депортации из Польши, поэтому стоит заранее узнать о них, чтобы избежать неприятностей.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
