Пересечение польской границы — за какой багаж украинцев могут развернуть

Планируя пересечь границу Европейского Союза, украинцам стоит тщательно ознакомиться с правилами транспортировки товаров. Некоторые продукты запрещено ввозить в Польшу, поэтому путешественников заставят либо утилизировать их в пункте пропуска, либо вернуться обратно.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у польской финансистки Марты Каминской, за какие вещи в чемодане пограничники могут "развернуть".

Что запрещено ввозить в Польшу

Во-первых, существуют ограничения на транспортировку дымно-табачных изделий и алкоголя. Необходимо следить за лимитами, дабы не превысить разрешенное количество или объем. Например, украинцы могут завезти до 40 сигарет, 50 г табака, 16 л пива, 4 л сухого вина, 2 л крепленого вина (до 22% спирта) и 1 л крепких напитков (более 22%).

"К запрещенным или ограниченным товарам относятся: оружие, боеприпасы. Без соответствующего разрешения ввозить их в Польшу недопустимо. Растительные и животные продукты — мясо, молочные, фрукты/овощи вне ЕС могут быть запрещены или должны иметь ветеринарные/санитарные документы", — отметила Каминская.

Во-вторых, есть правило по вывозу наличных средств. В целом разрешается иметь неограниченные суммы валютных ценностей, однако в случае превышения лимита 10 000 евро в эквиваленте необходимо осуществить письменное декларирование. Иначе грозят немаленькие штрафы и конфискация денег.

Как пересечь границу Польши в ноябре

В октябре 2025 года Европейский Союз запустил долгожданную систему контроля путешественников из третьих стран — EES. Теперь для пересечения внешних границ ЕС необходимо сдать биометрические данные, а именно фото лица и отпечатки пальцев. Без этого выезд из Украины будет запрещен.

Предполагается, что EES усилит безопасность и ускорит проверки в пунктах пропуска. Некоторое время после введения системы наблюдались задержки на границе, поскольку приходилось собирать биометрию всех украинцев, которые направлялись в ЕС.

Однако со временем ситуация будет улучшаться, ведь для повторных поездок не придется проходить паспортный контроль. Достаточно будет воспользоваться специальным терминалом самообслуживания для сканирования документов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для украинских беженцев переписали правила пребывания в Польше. С 1 ноября бесплатно проживать в центрах размещения смогут только представители уязвимых категорий лиц.

Также мы писали, с каким доходом в Польше можно откладывать деньги на будущее. Украинцам надо зарабатывать минимум 5 000-7 000 злотых в месяц, чтобы была возможность откладывать по крайней мере 10-20% от суммы.