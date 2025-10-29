Відео
Україна
Головна Економіка Перетин кордону з Польщею — який багаж може спровокувати проблеми

Перетин кордону з Польщею — який багаж може спровокувати проблеми

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 19:10
Оновлено: 17:54
Перетин польського кордону — за який багаж українців можуть розвернути
Черги на пункті пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи перетнути кордон Європейського Союзу, українцям варто ретельно ознайомитися з правилами транспортування товарів. Деякі продукти заборонено ввозити в Польщу, тому мандрівників змусять або утилізувати їх у пункті пропуску, або повернути назад.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у польської фінансистки Марти Камінської, за які речі у валізі прикордонники можуть "розвернути".

Читайте також:

Що заборонено ввозити в Польщу

По-перше, існують обмеження на транспортування димно-тютюнових виробів та алкоголю. Необхідно слідкувати за лімітами, аби не перевищити дозволену кількість чи обсяг. Наприклад, українці можуть завезти до 40 сигарет, 50 г тютюну, 16 л пива, 4 л сухого вина, 2 л кріпленого вина (до 22% спирту) і 1 л міцних напоїв (понад 22%).

"До заборонених або обмежених товарів відносяться: зброя, боєприпаси. Без відповідного дозволу ввозити їх в Польщу недопустимо. Рослинні та тваринні продукти — м’ясо, молочні, фрукти/овочі з-поза ЄС можуть бути заборонені чи повинні мати ветеринарні/санітарні документи", — зазначила Камінська.

По-друге, є правило щодо вивезення готівкових коштів. Загалом дозволяється мати необмежені суми валютних цінностей, однак у разі перевищення ліміту 10 000 євро в еквіваленті необхідно здійснити письмове декларування. Інакше загрожують немаленькі штрафи та конфіскація грошей.

Як перетнути кордон Польщі в листопаді

У жовтні 2025 року Європейський Союз запустив довгоочікувану систему контролю мандрівників із третіх країн — EES. Тепер для перетину зовнішніх кордонів ЄС необхідно здати біометричні дані, а саме фото обличчя та відбитки пальців. Без цього виїзд з України буде заборонений.

Передбачається, що EES посилить безпеку і пришвидшить перевірки в пунктах пропуску. Деякий час після запровадження системи спостерігалися затримки на кордоні, оскільки доводилося збирати біометрію всіх українців, які прямували в ЄС.

Однак із часом ситуація буде покращуватися, оскільки для повторних поїздок не доведеться проходити паспортний контроль. Достатньо буде скористатися спеціальним терміналом самообслуговування для сканування документів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для українських біженців переписали правила перебування в Польщі. З 1 листопада безплатно проживати в центрах розміщення зможуть лише представники вразливих категорій осіб.

Також ми писали, з яким доходом у Польщі можна відкладати гроші на майбутнє. Українцям треба заробляти мінімум 5 000-7 000 злотих на місяць, щоб була змога відкладати принаймні 10-20% від суми.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
