Украинцы в Польше — как не быть депортированным в 2025 году

Дата публикации 30 октября 2025 18:15
обновлено: 17:55
Депортация украинцев в Польше — за что могут выдворить в ноябре 2025
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Многие украинцы переживают о возможных проблемах на границе с Польшей, например, из-за документов. Однако мало кто задумывается над усложнениями, которые подстерегают уже после выезда из Украины. Существует немало оснований для депортации из Польши в 2025 году, поэтому не помешает заранее о них узнать и избегать.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у польской финансистки Марты Каминской, почему украинцев могут депортировать.

Читайте также:

Распространенные причины депортации из Польши

Чаще всего иностранцев принудительно депортируют из-за нарушения миграционного законодательства. Речь идет о нелегальном трудоустройстве, пересечении границы вне контроля, использовании поддельных документов, ведении предпринимательской деятельности без разрешения и пр.

По словам финансистки, распространенными основаниями для депортации из Польши являются:

  • пребывание на территории страны без действительного правового основания (закончилась виза/разрешение на проживание);
  • совершение преступления или иного правонарушения, представляющего угрозу общественной безопасности;
  • умышленное представление документов с ложными или недостоверными сведениями о человеке;
  • оставление Польши на долгий срок без уважительной причины (для владельцев долгосрочного/постоянного вида на жительство).

Депортацию могут инициировать различные ведомства, в частности Министерство национальной обороны, Агентство внутренней безопасности, Служба внешней разведки, даже налоговая служба. Все зависит от причины принудительного выдворения.

Новые правила проживания в Польше

Ранее мы рассказывали, что с 1 ноября 2025 года центры коллективного размещения не будут принимать украинских беженцев. Бесплатное жилье станет недоступным для большинства наших граждан, кроме представителей некоторых уязвимых категорий, а именно:

  • пенсионеров, получающих выплаты;
  • лиц с инвалидностью, которым не назначили социальную помощь;
  • женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет, которые не получают пенсию;
  • многодетных семей.

Украинцам, не относящимся к указанным категориям лиц, придется самостоятельно арендовать жилье. Изменения предусмотрены в новом Спецзаконе, который подписал президент Польши Кароль Навроцкий в сентябре. До 31 октября беженцев еще поселяют на старых условиях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, сколько минимально надо зарабатывать в Польше, чтобы откладывать по крайней мере 10-20% от дохода. Во избежание финансовых проблем необходимо получать от 5 000-7 000 злотых в месяц.

Также мы писали, что при пересечении границы с Польшей украинцам запрещено ввозить мясные, молочные и кисломолочные продукты. Даже небольшое количество сала или сгущенного молока может стать причиной отказа во въезде.

Европейский союз Польша документы украинцы в Польше депортация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
